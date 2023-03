GF Vip, genitori di Antonella furiosi con Edoardo: le confessioni di un’amica di lei

A causa di tutto quello che sta accadendo nella casa del GF Vip, i genitori di Antonella Fiordelisi pare siano piuttosto furiosi con Edoardo Donnamaria. Stando a quanto rivelato da una persona vicina alla famiglia, le cose non starebbero andando affatto bene.

Il papà e la mamma di Antonella non tollererebbero più alcuni comportamenti del volto di Forum, pertanto, hanno preso le distanze dal loro rapporto. Ad ogni modo, vediamo tutto quello che è emerso.

La delusione dei genitori di Antonella verso Edoardo

I genitori di Antonella Fiordelisi non sembrano essere molto felici di come si sta comportando Edoardo all’interno della casa del GF Vip. Ricordiamo che il ragazzo sta dando spesso luogo a comportamenti errati, che stanno spingendo la produzione a censurare buona parte delle scene. In Mediaset c’è un forte malcontento per l’edizione di quest’anno del programma, la quale si sta rivelando troppo trash e portatrice di messaggi sbagliati.

Ad ogni modo, ad essere delusi dal comportamento di Edoardo sono soprattutto la madre e il padre di Antonella. Ilenia, un’amica della Fiordelisi, ha rilasciato un’intervista nel programma radiofonico chiamato Radio Radio in cui ha parlato della faccenda. La donna in questione ha spiegato che i genitori dell’influencer non avrebbero apprezzato alcuni comportamenti di Donnamaria. La piega che sta prendendo il loro rapporto non sembra essere affatto corretta.

I due prendono le distanze da quanto sta accadendo al GF Vip

In ogni caso, i genitori di Antonella pare abbiano deciso di non intervenire ulteriormente sul rapporto tra la giovane d Edoardo Donnamaria. A vivere la loro esperienza nella casa del GF Vip sono solo i due ragazzi, pertanto, loro sanno esattamente come si sentono e cosa provano l’uno per l’altra. Per tale ragione, spetta a loro la decisione inerente il futuro della loro relazione. Fatto sta, però, che i genitori della ragazza sarebbero alquanto delusi.

Inizialmente avevano puntato tanto su questo rapporto, specie perché vedevano la loro figlia felice e serena di cimentarsi in questa relazione. Con il passare del tempo, però, anche Antonella sta cominciando a mostrarsi particolarmente insofferente. Per questo motivo, chi l’ha messa al mondo non può che schierarsi dalla sua parte e difenderla a spada tratta. Ad ogni modo, non resta che attendere per vedere come evolverà la faccenda, anche in virtù del fatto che pare che Edoardo sarà presto vittima di un provvedimento serio.