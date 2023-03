Uomini e donne, Armando Incarnato lascia il programma: “Voglio cambiare vita”

Armando Incarnato, amato e discusso cavaliere di Uomini e donne sembra pronto a voltare pagine. Da tempo, la sua presenza nel programma viene messa in discussione, soprattutto da Gianni Sperti. L’opinionista è convinto che Incarnato sia a Ued solo per farsi pubblicità e di certo non per trovare la sua anima gemella.

Poche settimane fa i due hanno avuto un duro scontro, ma Armando è riuscito a dare risposte sensate e con un filo logico. Insomma, le accuse di Gianni hanno fatto acqua da tutte le parti. Intervistato dal magazine della trasmissione di Maria De Filippi,il quarantenne napoletano ha svelato il suo vero sogno che a quanto pare non è affatto lo spettacolo.

Uomini e donne: Armando Incarnato pronto a lasciare il programma

Armando Incarnato, non sembra essere interessato affatto alla televisione, e lo ha ammesso lui stesso in una recente intervista. Il cavaliere ha un sogno nel cassetto, quello di fare volontariato quello di intraprendere la strada del volontariato. “Voglio fare volontariato in Africa”, ha dichiarato svelando così di essere pronto a voltare pagina e a lasciare Uomini e donne.

Insomma, una svolta decisamente inaspettata quella di Incarnato che, a questo punto, potrebbe anche valutare la possibilità di abbandonare definitivamente il cast della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, per dedicarsi ad un nuovo e interessante progetto di vita.

Chi è realmente Armando

Come detto in precedenza è da tempo che Armando viene messo sotto accusa da Gianni Sperti. L’opinionista non ha mai creduto alla sua buona fede, e lo ha espresso in maniera esplicita più volte. L’ultimo confronto tra i due è stato molto duro, tanto che a calmare i toni è dovuta intervenire Maria De Filippi

Ora questa sua rivelazione ha davvero lasciato tutti di stucco, ma questo fa capire che il cavaliere nonostante il suo carattere duro e spesso scontroso alla fine è una persona molto umile e generosa.