Anticipazioni GF Vip 7, stasera 6 marzo 2023: primo finalista e squalifica per un concorrente

Questa sera, lunedì 6 marzo 2023, una nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà nuovamente in onda su canale cinque a partire dalle ore 21 e 45.

Il conduttore Alfonso Signorini, accompagnato come sempre in studio della opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e dalla influencer Giulia Salemi, ci guiderà in quella che sarà una puntata ricca di emozioni e colpi di scena.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 7: chi sarà il primo finalista?

La puntata di questa sera possiamo dire è molto significativa per un concorrente. Il GF Vip è arrivato quasi alla fine di questa edizione e tutti ormai sperano nella vittoria. Finalmente sapremo chi è il primo finalista di questa settima edizione del GF Vip tra Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Davide Donadei e Andrea Maestrelli.

Chi andrà dritto in finale? Dando uno sguardo al televoto sembra che il primo posto se lo giocano tre donne: Oriana, Antonella e Nikita. Il noto conduttore come sempre andrà ad analizzare il percorso delle coppie nella casa, ovvero Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Nel primo caso, la questione è molto complessa anche perchè peri l volto di Forum potrebbero arrivare seri provvedimenti.

In questi giorni il popolo della rete si è scatenato contro il reality e contro la produzione chiedendo una giusta punizione per il giovane. Inoltre, proprio poche ore fa Donnamaria ne ha combinata un’altra, rifilando parole gravissime a Nikita. E proprio su questo tema, che Deianera Marzano ha anticipato per questa sera qualcosa di clamoroso. “Ci sarà un provvedimento duro, si parla di squalifica per Donnamaria”

Attesi forti scontri durante la diretta

Come in ogni diretta, tra confronti e sorprese la puntata è sempre ricca di grandi emozioni. La scorsa settimana abbiamo assistito ad un faccia a faccia tra la Murgia, Donnamaria e Antonella. Questa sera invece non sappiamo a chi toccherà ma si attendono degli scontri. A chi toccherà questa volta? Insomma, al momento non ci resta altro che attendere…