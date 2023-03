Torna Ciao Darwin con Bonolis: ecco quando e la grande novità di quest’anno

Mediaset ha confermato il ritorno di Ciao Darwin, il programma forse più trash e divertente condotto da Paolo Bonolis. Quest’anno, però, saranno introdotte delle novità molto importanti e interessanti.

In queste ore, uno dei produttori ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui ha fatto delle confessioni piuttosto interessanti sulla nuova edizione del programma. Vediamo, dunque, tutto quello che è emerso.

Ecco quando torna Ciao Darwin e anticipazioni

La nuova edizione di Ciao Darwin sarebbe dovuta cominciare questa primavera, ma Mediaset ha deciso di posticipare il ritorno in prima serata di Paolo Bonolis. Il programma, infatti, riaprirà i battenti il prossimo autunno. In questo periodo, infatti, sono iniziati i casting volti a selezionare tutte le persone che prenderanno parte allo show. Stando a quanto emerso, sembra che gli autori stiano cercando personaggi piuttosto stravaganti.

All’appello ci sono le seguenti categorie, che sono le più particolari: persone di fede; tradizionalisti, taglie forti uomo/donna, pigri, gamers, gente che pratica occultismo, olismo, esoterismo, ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare, traditi in amore e tanto altro. Ad ogni modo, la vera novità che sarà introdotta quest’anno è un’altra e riguarda il pubblico in studio.

Ecco la grande novità di quest’anno

Come tutti i telespettatori del programma ricorderanno a Ciao Darwin un ruolo molto importante è ricoperto dal pubblico in studio. I presenti, infatti, hanno il compito di votare e di far sentire tutta la loro partecipazione alle varie dinamiche di gioco. Non mancano mai, infatti, grida, urla di approvazione, applausi e gesti di gradimento specie durante le sfilate. Solitamente, il pubblico era diviso in due fazioni: maschi e femmine. Da quest’anno, invece, ci sarà una terza categoria.

Mediaset, infatti, ha deciso di introdurre il pubblico Arcobaleno. Ci sarà una nuova sezione di pubblico caratterizzata da tutte quelle persone che non vogliono essere etichettate in una categoria precisa. Lì una donna potrà applaudire e mostrare apprezzamento nei riguardi di un corpo femminile, così come un uomo potrà apprezzare un altro uomo. Si tratta di una novità imprescindibile considerando i tempi che corrono e il modo in cui si sono evolute certe situazioni e certe dinamiche. Prima, infatti, c’erano persone che non si sentivano a proprio agio in una determinata categoria, mentre adesso questo problema è stato totalmente risolto.