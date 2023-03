Oroscopo 6 marzo 2023: Gemelli tenebrosi, Sagittario un po’ in agitazione

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 6 marzo, gli Acquario dovrebbero mettere delle cose in chiaro in amore. I Toro, invece, sono un po’ confusi e combattuti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non siete particolarmente loquaci in questo periodo, forse perché avete qualche pensiero di troppo per la testa. cercate di essere cauti e di non tirare troppo la corda su un progetto lavorativo.

Toro. I nati sotto questo segno potrebbero essere un po’ combattuti su alcune decisioni prese. Cercate di non rimuginare troppo sulle faccende e allargate i vostri orizzonti in modo da avere sempre delle alternative.

Gemelli. Siete piuttosto tenebrosi e dal carattere un po’ indecifrabile. Un momento sembrate solari e disponibili, mentre quello dopo vi oscurate e non date più confidenza a nessuno. Attenti perché il vostro atteggiamento potrebbe stancare.

Cancro. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto non dovrebbe metterci molto a raggiungere i traguardi prefissati. Non trascurate i vostri affetti e cercate di tenere dei risparmi da parte, potrebbero servire.

Leone. Buon momento dal punto di vista finanziario. L’Oroscopo del 6 marzo vi invita ad essere un po’ più parsimoniosi. Spesso venite spinti dall’impeto di effettuare qualunque tipo di acquisto, anche inerente cose che non vi servono davvero.

Vergine. Spesso vi prendete un po’ troppo sul serio. In amore e nel lavoro è importante non perdere mai l’ironia. Nella vita in generale essere troppo seriosi non farà che complicarvi le cose. Ci vuole una via di mezzo.

Previsioni 6 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siate un po’ più accondiscendenti. Spesso nei rapporti sentimentali siete un po’ troppo opportunisti e le persone che vi circondano potrebbero accorgersene. Ci vuole più coraggio sul lavoro.

Scorpione. Ottimo momento per dimostrare a voi stessi e agli altri quanto valete e cosa siete in grado di fare quando vi ponete un obiettivo. Si sa, gli Scorpione sono testardi, guai ad inimicarsene uno.

Sagittario. C’è un po’ di agitazione nell’aria. Specie dal punto di vista sentimentale potrebbe essere necessario risolvere qualche faccenda in sospeso. In ambito professionale è importante non perdere la concentrazione.

Capricorno. Cercate di iniziare la settimana in maniera carica e decisa. Le previsioni dell’oroscopo del 6 marzo vi invitano a non mollare e a non perdere di vista i vostri obiettivi.

Acquario. Se volete allargare i vostri orizzonti, questo potrebbe essere il momento giusto. In amore non amate la monotonia e, soprattutto, detestate sentirvi giudicati, quindi, meglio mettere le cose in chiaro.

Pesci. Siete piuttosto risoluti in questo periodo. Cercate di approfittare di questo momento per prendere delle decisioni che stavate valutando da tempo. Ottimo momento per mettersi in gioco nel lavoro.