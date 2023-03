Amici 22, cosa ha detto Maria De Filippi tornando in studio dopo la morte di Costanzo: parole struggenti

Maria De Filippi è tornata a lavoro oggi 3 marzo, per l’ultima registrazione di Amici prima del serale. La conduttrice ha condotto la puntata in maniera al quanto serena anche se al pubblico presente sono state date direttive su come comportarsi a seguito del lutto.

La morte di Maurizio Costanzo ha devastato la sua vita, ma come è giusto che sia è dovere andare avanti. Ecco infatti le sue parole appena è entrata negli studi.

Amici 22, la conduttrice è tornata a lavoro

La conduttrice è tornata al lavoro per registrare l’ultima puntata del talent show, che andrà in onda il 12 marzo con questa nuova registrazione (domenica 5 verrà trasmessa l’ultima puntata lasciata in “sospeso”).

Prima di iniziare la registrazione di Amici 22, Maria avrebbe chiesto al pubblico presente in studio di rispettare il momento delicato che sta attraversando, e di limitarsi ad applaudire piuttosto che urlare al suo ingresso come era solito fare.

“All’entrata di Maria nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale. Non lo stiamo dicendo noi, è stato appena detto dalla produzione”, ha precisato la pagina Amici News. Le registrazioni del talent erano state interrotte a metà febbraio e la programmazione era stata sospesa per poco più di una settimana a seguito della scomparsa di Costanzo.

Le parole strazianti di Maria dopo il lutto

Dopo l’appuntamento del 5 marzo, riprenderà anche il daytime di Amici a partire da lunedì 6 marzo. Le parole di Maria appena entrata in studio sono state strazianti ed accolte con silenzio e commozione: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, ha detto la conduttrice.

Stando alle anticipazioni,l a registrazione è stata incentrata sulle maglie per il serale e due alunni sono stati eliminati. A lasciare la scuola sono stati Niveo e Benedetta. Se il cantante dovrà abbandonare definitivamente il talent, Benedetta potrà restare in un altro ruolo. Maria infatti ha chiesto alla ballerina di restare per far coppia nelle coreografie di latino con Mattia Zenzola.