The Voice Senior, due giudici non si presentano: caos a Rai 1

A poche ore dalla finalissima di The Voice Senior, negli studi di Rai 1, si è scatenato il caos. Tutto è partito da Alberto Matano e la sua Vita in diretta. Il noto conduttore in attesa del gran finale di stagione, ha deciso di collegarsi con la Antonella Clerici per avere qualche succosa anticipazione. Beh, il collegamento prevedeva la presenza dei quattro giudici di gara, ma all’ultimo minuto due di questi non si sono presentati.

Matano snobbato da Angelo Sotgiu e Loredana Bertè

I telespettatori intenti a guardare La Vita in Diretta, attendono Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Angela Brambati e Angelo Sotgiu, ovvero i Ricchi e Poveri. Inaspettatamente, però, due poltroncine sono vuote. “Loredana e Angelo non ci sono, le abbiamo lasciate nei camerini“, queste le parole di Gigi D’Alessio in totale imbarazzo.

Clementino e Angelo dei Ricchi e Poveri infatti hanno provato subito a sdrammatizzare,”Ci siamo quasi tutti” ma si è subito capito che qualcosa non andava.Infatti, anche Matano è apparso piuttosto sconcertato.

Raccontatemi l’energia che si respira lì in vista della finale”, ha fatto buon viso a cattivo gioco il conduttore, senza indagare troppo sullo “sgarbo” della Bertè e della Sotgiu. “Un’energia pazzesca”, ha confermato D’Alessio.

Chi ha vinto The Voice Senior

Venerdì 3 marzo si è conclusa questa bellissima edizione di The Voice Senior, condotta ancora una volta da Antonella Clerici. Un’edizione da record, con ascolti davvero soddisfacenti. Stefano Coletta, il direttore di Rai 1, è salito sul palco poco prima del verdetto per premiare il vincitore, prima di dare il via a “The Voice Kids”.

“Ho voluto questo programma per te. Quando una finale del genere, emoziona anche un direttore, vuol dire che l’obiettivo è stato centrato. È un programma sobrio, semplice, senza filtri. Questo programma dà forza al talento”, ha dichiarato. A vincere questa stagione è stata la grandissima Maria Teresa Reale. Per la prima volta dopo tre edizioni a vincere è una donna…