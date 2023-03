C’è posta per te: Maria De Filippi torna in onda con una lettera struggente

Sabato 4 marzo 2023, è tornato in onda C’è posta per te. Maria De Filippi dopo lo stop settimanale è ritornata con la sua messa in onda regolare. Prima di iniziare la puntata però un breve e preciso messaggio ha commosso tutti i telespettatori.

La morte di Maurizio Costanzo il 24 febbraio ha sconvolto tutti. Il giornalista è venuto a mancare improvvisamente, lasciando dolore e sgomento. In questi, la conduttrice è stata inondata di messaggi di affetto da parte di tanti telespettatori che da anni la seguono sul piccolo schermo.

E proprio per questo motivo prima che lo show iniziasse, sul teleschermo è apparso un messaggio scritto dalla conduttrice pavese, che si è rivolta al pubblico e, più in generale, a tutte quelle persone che le hanno manifestato vicinanza dopo la scomparsa del marito.

La lettera di ringraziamenti di Maria De Filippi

Roma 4 marzo 2023 – Stasera vorrei ringraziare tutti voi per la vostra grande partecipazione, per il vostro affetto e per il tantissimo amore che avete fatto arrivare a me e alla mia famiglia per quello che è successo. Io vi ringrazio davvero tanto Maria“. Queste le parole di Maria De Filippi mandate in onda prima che iniziasse C’è posta per te

Subito dopo è uscita la scritta “Puntata registrata”, per precisare che la puntata in onda era stata già registrata e che il messaggio mandato da lei stessa è stato scritto in un secondo momento. Un gesto che ha emozionato tutti, infatti, subito dopo aver letto il messaggio in tanti si sono riversati sui social per ringraziarla.

La conduttrice torna a Ce’ posta per te e ad Amici

Questo postato ieri sera si tratta del primo messaggio pubblico di Maria De Filippi dopo la grave perdita del marito Maurizio Costanzo. La conduttrice però è tornata già a lavoro nei giorni scorsi si è presentata negli studi per registrare l’ultimo appuntamento prima del serale di Amici. Secondo alcune indiscrezioni pare che qui si è presentata in studio scandendo le seguenti esternazioni: Ritorno a lavorare perchè così mi hanno insegnato