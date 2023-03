GF Vip censura Edoardo Donnamaria: provvedimento in arrivo per lui? Cosa è successo

In questi giorni, Edoardo Donnamaria sta dando luogo a dei comportamenti alquanto discutibili nella casa del GF Vip. Pare, addirittura, che molti telespettatori della trasmissione abbiano notato che gli autori diano luogo spesso a censure che lo riguardano.

Questo perché, evidentemente, il ragazzo sta esagerando con comportamenti del tutto fuori luogo. Ebbene, nella puntata di questa sera del reality show potrebbe esserci un provvedimento molto severo per lui.

I comportamenti inadeguati di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria sembra molto provato in questo periodo nella casa del GF Vip. Sono alcune settimane che il ragazzo è particolarmente scontroso e poco incline a rispettare le regole del programma. Inoltre, la situazione che si è venuta a creare con Antonella Fiordelisi non sta facendo altro che rendere la questione ancora più spinosa. In questi giorni, infatti, Edoardo si è comportato in un modo per molti discutibile nei confronti della ragazza.

Sul web stanno circolando svariati contenuti da cui si vede che Donnamaria strattoni, “stritoli” e non tratti esattamente nel migliore dei modi la sua compagna. Quest’ultima, dal canto suo, sembra subire passivamente il comportamento aggressivo e fuori luogo del ragazzo. Tali scende stanno spingendo sempre di più il pubblico a rendersi particolarmente ostile nei riguardi del concorrente.

Il GF Vip punirà severamente il ragazzo?

L’influencer Amedeo Venza in queste ore ha pubblicato una Instagram Storie in cui ha messo in evidenza un fatto alquanto preoccupante. In questi giorni, infatti, sembrerebbe che la regia del GF Vip stia spesso censurando i comportamenti inadatti di Edoardo Donnamaria. Ogni volta che fa qualcosa di sbagliato, infatti, il suo microfono viene spento o viene cambiata inquadratura.

Tutto ciò è stato notato dai telespettatori della trasmissione, che sono soliti seguire la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra. Il motivo di tali censure, secondo l’influencer, risiederebbe nel fatto che gli autori abbiano intenzione di dare luogo ad un provvedimento abbastanza serio nei riguardi del ragazzo. La linea di comportamento all’interno della casa del GF Vip deve cambiare. Di quello che sta accadendo non sono felici neppure i vertici dell’azienda. Venerdì scorso, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di sospendere la replica su La 5 della trasmissione proprio a causa dei comportamenti fortemente inadeguati adoperati da alcuni concorrenti. A quanto pare, la riduzione del budget di spesa non è servito a nulla.