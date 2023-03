Ex concorrenti del GF Vip “cacciati” dallo studio? Tempesta dietro le quinte di Mediaset

La puntata di ieri del GF Vip è stata decisamente insolita e atipica. Il clima teso, le discussioni e gli eventi trash che hanno contraddistinto i precedenti 5 mesi, infatti, hanno lasciato il posto ad un clima disteso giocoso e amorevole. Alcuni telespettatori, però, non hanno potuto fare a meno di notare un particolare alquanto interessante che riguarda gli ex concorrenti del GF Vip, i quali non erano presenti in studio.

Per quale ragione nella zona in cui, solitamente, ci sono tutti i vipponi eliminati, ieri c’era seduto il pubblico? Solamente due protagonisti erano presenti. Vediamo di chi si tratta e cosa è emerso.

Perché gli ex concorrenti del GF Vip non erano presenti in studio?

Dietro le quinte di Mediaset pare stia accadendo qualcosa di molto strano. Il cambio di rotta improvviso e drastico del GF Vip sta generando ancora più sgomento di dinamiche quali il van-gate. La cosa più bizzarra, però, al di là della linea morbida e conviviale che si è deciso di forzare a tutti i costi nella messa in onda di ieri, è un altro elemento. Dallo studio, infatti, sono spariti tutti gli ex concorrenti del GF Vip.

Di solito, infatti, le persone che vengono eliminate siedono in studio alla sinistra di Alfonso Signorini. Di tanto in tanto intervengono e si rendono anche protagonisti di episodi trash, tra balletti, interventi e altri momenti di interazione. Ieri, però, tutto questo non è avvenuto. In studio, infatti, c’erano solamente Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, in quanto avrebbero dovuto prendere parte ad un blocco. Tutti gli altri, invece, sono rimasti a casa.

Mediaset stravolge tutto, ma il pubblico nota troppa finzione

In molti, dunque, stanno pensando che i vertici Mediaset abbiano deciso di fare piazza pulita, anche degli ex concorrenti del GF Vip, i quali sono stati “allontanati” dallo studio. Per il momento non si sa se questa sia una linea definitiva o un evento sporadico. Bisognerà attendere la prossima puntata per saperne di più. Ad ogni modo, è emerso anche un altro elemento degno di nota.

Al termine delle puntate, infatti, la regia si divertiva a mandare in onda dei contenuti trash tra i titoli di coda. Ebbene, dalla messa in onda di ieri questa pratica è totalmente sparita. A quanto pare, l’azienda ha voluto provare a dare un colpo di spugna a tutto quello che ha contraddistinto i mesi precedenti. Questa nuova linea, però, seppur più pulita e lineare, sembra a molti un po’ troppo forzata e finta.