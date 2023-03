Davide Donadei credeva di essere il preferito al GF Vip: il web lo deride (VIDEO)

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip Davide Donadei si è lasciato andare a delle riflessioni con alcuni compagni d’avventura. I concorrenti si trovavano in cucina intenti a confrontarsi su quanto accaduto e il giovane ha detto delle cose alquanto inaspettate.

Nello specifico, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di aver creduto di essere il preferito del pubblico da casa. Le sue parole hanno generato una certa ilarità sul web, considerando come siano andate realmente le cose. Vediamo che cosa è emerso.

L’accoglienza in studio del pubblico verso Davide Donadei

Il televoto di ieri sera nella casa del GF Vip era finalizzato a decretare il primo finalista di questa edizione. I concorrenti, però, erano ignari di quanto stesse accadendo, pertanto, credevano che uno di loro sarebbe stato eliminato. Ad ogni modo, nella parte finale, sono rimasti Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Davide Donadei, i quali hanno appreso l0esito direttamente dallo studio del programma.

Ebbene, giunti a quel punto, i concorrenti hanno cominciato ad intuire che, probabilmente il televoto avrebbe decretato il preferito o il finalista, in quanto era improbabile che una tra Oriana e Antonella fosse eliminata. Nel momento in cui i tre sono entrati in studio sono stati accolti dal calore di tutti i presenti. Specie Davide è rimasto molto colpito, sta di fatto che ha fatto delle confessioni inaspettate.

La percezione di Davide sul preferito e l’ilarità del pubblico del GF Vip

Una volta rientrato in casa e terminata la puntata, infatti, Davide Donadei ha ammesso di aver creduto di essere lui il preferito del pubblico del GF Vip. I suoi compagni d’avventura lo hanno guardato un po’ basiti, sta di fatto che gli hanno chiesto spiegazioni. A quel punto, allora, l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di aver avuto una splendida impressione una volta entrato nello studio.

il giovane è stato accolto dall’affetto di tutti i presenti ed ha sentito cori di persone che facevano il suo nome. Tutti questi fattori lo hanno spinto a credere di essere lui il preferito. La cosa ha generato molta ilarità anche nel pubblico da casa, considerando come siano andate davvero le cose. Il ragazzo, infatti, è riuscito ad ottenere solo l’1% di voti favorevoli, pertanto, sul web non si è potuto fare a meno di fare dell’ironia sulla faccenda.