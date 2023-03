Uomini e donne anticipazioni: dama fatta fuori dal programma, reazione Alice dopo la non scelta

Ieri 7 marzo sono state registrate le nuove puntate di Uomini e donne con l’attesa scelta di Federico.

Le anticipazioni ci fanno sapere che largo spazio è stato dedicato ai giovane, ma non è mancato nemmeno un piccolo siparietto dedicato agli over. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Uomini e donne anticipazioni, Federico Nicotera ha scelto Carola

Federico Nicotera finalmente ha fatto la sua scelta. Per gli amanti di Alice Basciani purtroppo una grande delusione, perchè il ragazzo a fine percorso ha deciso di abbandonare Uomini e donne assieme a Carola. Molto probabilmente il 26 enne dopo la lettera ricevuta dalla bionda è riuscito a schiarirsi maggiormente le idee.

Stando alle anticipazioni Nicotera ha scelto Carola con un pupazzetto con scritto vieni via con me? La ragazza subito lo ha abbracciato e baciato. Ma come ha reagito Alice? A quanto pare la Basciani già sentiva di non essere lei la scelta e lo aveva annunciato poco prima di entrare. Dopo aver parlato con Federico al centro studio, lei non si è scomposta più di tanto e ha salutato prima lui e poi Maria per poi andare via.

Una dama messa in discussione lascia il programma

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che una dama ha lasciato il programma. La donna in questione sarebbe Desdemona Balzano. Pare siano arrivate alla trasmissioni delle segnalazioni. Non si sa di preciso che cosa sia accaduto nella nuova registrazione di oggi.

L’unica cosa che è stata resa nota è che sulla dama sarebbero giunte nel programma più segnalazioni. Di sicuro, se ha appunto abbandonato il dating show significa che qualcosa di clamoroso è accaduto. D’altronde non sappiamo nemmeno se sia stata Maria a mandarla via o sia stata lei stessa a decidere di lasciare. Insomma, al momento per ulteriori dettagli non ci resta altro che attendere.