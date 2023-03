Alessia Marcuzzi ha un nuovo amore: ecco di chi si tratta e tutti i dettagli

Dopo tanto tempo da single, Alessia Marcuzzi pare essere riuscita finalmente a trovare un nuovo amore. La donna, un bel po’ di tempo fa, aveva annunciato la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi.

A distanza di un po’, finalmente sembra che qualcosa sia cambiato e nella vita sentimentale della conduttrice sia tornato a spendere il sole. Vediamo nel dettaglio chi sarebbe il suo nuovo flirt.

I dettagli sul nuovo amore di Alessia Marcuzzi: ecco chi è

Questo è un momento decisamente positivo per Alessia Marcuzzi, la donna infatti pare abbia trovato anche un nuovo amore. Dopo la lunga pausa che si è presa dal mondo della televisione, la conduttrice è tornata alla grade con un programma Rai chiamato Boomerissima. Esso è riuscito a guadagnare degli ascolti molto importanti, al punto da spingere i piani alti a rinnovarle il contratto anche per una seconda stagione.

Ebbene, proprio lo studio di tale programma sembra essere stato il luogo in cui Alessia avrebbe incontrato il suo nuovo amore. Lui si chiama Jody Proietti ed è un ballerino professionista di 32 anni. Il suo account di Instagram, vanta tantissimi follower, oltre 2500. Ad ogni modo, in contenuti che pubblica sono essenzialmente riferiti alla sua più grande passione, ovvero, la danza.

Come si sono conosciuti e altre curiosità

Jody è molto giovane, tuttavia, ha alle spalle una grande carriera professionale. Ha iniziato a lavorare da ballerino proprio su Rai 2 nella trasmissione denominata “Italian Academy” nel lontano 2002. Tra le sue esibizioni successive, poi, ha preso anche parte al cast del concerto di Andrea Brocelli ed a tre edizioni de “L’Anno che verrà”. Come se non bastasse, poi, nel 2017 è stato scelto come testimonial per una famosa compagnia telefonica.

La relazione tra Alessia Marcuzzi e il suo nuovo amore sembra nata da poco tempo, sta di fatto che i due sono ancora piuttosto restii a mostrarsi liberamente sui socia. Questa potrebbe essere una scelta legata alla privacy e alla necessità di vedere prima come vadano le cose e poi fare il grande passo di ufficializzare il tutto. Come già detto, i due pare si siano conosciuti proprio dietro le quinte di Boomerissima. Tra loro sembrerebbe essere scattato un colpo di fulmine. Non resta che attendere per vedere se le cose prenderanno la giusta piega e la storia decollerà.