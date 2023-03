Ivana Mrazova fa confessioni scottanti su Nikita Pelizon: ecco la sua ossessione

Ivana Mrazova ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha fatto delle confessioni piuttosto scottanti su Nikita Pelizon. La donna ha tratto le somme di questa sua breve esperienza nella casa del GF Vip e, chiaramente, non ha potuto prescindere dal parlare anche di Luca Onestini.

Proprio nel trattare la faccenda, però, ha fatto delle rivelazioni un po’ inquietanti su Nikita che, a suo avviso, non sarebbe la ragazza pura e limpida che vuole dimostrare a tutti i costi. Vediamo cosa è emerso.

Le valutazioni di Ivana Mrazova dopo il GF Vip

Nel corso di una recente intervista, Ivana Mrazova ha fatto delle rivelazioni importanti su Nikita Pelizon. In primo luogo, la donna ha parlato del suo rapporto con Luca Onestini. A tal riguardo, ha ammesso di essere felice di essere entrata nella casa del GF Vip poiché, in questo modo, ha avuto l’opportunità di chiarire alcune faccende in sospeso con il suo ex. In particolare, la protagonista ha confermato che i due non si siano lasciati in quanto terminato l’amore, ma a causa di alcuni fattori esterni che si sono verificati soprattutto durante la pandemia.

Ebbene, aver convissuto per un po’ di tempo nella casa ha spinto i due a riavvicinarsi. Una volta che anche Luca abbandonerà il programma, infatti, è molto probabile che lui e Ivana si rivedano e, chissà, magari riusciranno anche a ricucire il loro rapporto. Proprio in virtù di questo, Ivana si è detta estremamente soddisfatta della sua esperienza in quanto ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissata.

L’ossessione di Nikita Pelizon

In merito a Nikita Pelizon, invece, Ivana Mrazova ha detto di non vederla come una persona limpida e sincera. Secondo il suo punto di vista, infatti, la ragazza sarebbe un po’ ossessionata da Luca. A tal riguardo ha raccontato un aneddoto accaduto in occasione del suo ingresso in casa. Nikita, infatti, subito si avvicinò ad Ivana e provò in tutti i modi ad instaurare un rapporto con lei.

In quel periodo parlava sempre di Luca, mentre Ivana non aveva voglia di parlare con lei di questa questione. Pertanto, la Mrazova è giunta alla conclusione che la Pelizon sia un po’ ossessionata dal suo ex. Durante l’intervista, poi, la modella ha svelato anche che Luca era obbligato a non parlare di Nikita a causa di una diffida sporta proprio dalla coinquilina. Questo, secondo il punto di vista di Ivana, non è un atteggiamento molto corretto.