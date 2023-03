Daniele e Oriana lite di fuoco al GF Vip: lui scopre una cosa e dà di matto (VIDEO)

Quest’oggi Oriana e Daniele si sono lasciati andare ad un nuovo confronto nella casa del GF Vip, il quale è sfociato ben presto in una lite molto accesa. I due ragazzi sono giorni che si ignorano e si comportano in maniera piuttosto fredda.

Durante la scorsa puntata del reality show, però, sembrava essere in atto un riavvicinamento. Oriana, così, ha provato a dare delle attenzioni al ragazzo, senza ricevere un granché in cambio. Oggi, dunque, i due hanno avuto uno scontro molto acceso.

La lite tra Oriana e Daniele al GF Vip

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno discusso animatamente nella casa del GF Vip. Ieri la ragazza si è lamentata del fatto che il coinquilino l’avesse ignorata e non le avesse dato neppure il buon giorno. La concorrente, infatti, si è sfogata con Milena Miconi su quanto accaduto. Quest’oggi, però, ha tentato un nuovo approccio con Daniele nella speranza che le cose prendessero una piega differente.

I due hanno cominciato a confrontarsi e la ragazza ha detto al suo interlocutore di notarlo piuttosto freddo ultimamente. Questa è una cosa che le genera un gran malessere, pertanto, non riesce ad andare avanti così. Daniele, per contro, ha replicato dicendo ad Oriana di essere una donna molto esigente. Lui ha un modo diverso di dimostrare l’affetto. Non è solito dare troppi baci, e fare troppe smancerie, ma dà valore ad altri gesti.

Dal Moro becca Oriana a parlare con gli altri e dà di matto: la decisione

La coppia, dunque, non è riuscita a giungere ad un punto d’incontro. Per tale ragione, Oriana si è allontanata ed è rientrata in cucina. Lì ha incontrato Edoardo e Antonella ed ha cominciato a sfogarsi con loro. Mentre la ragazza si stava aprendo, però, è arrivato Daniele, il quale è rimasto molto infastidito dal fatto che la Marzoli fosse solita andare a raccontare i fatti loro agli altri. L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto uno sfogo molto forte.

Durante la lite, Daniele ha detto ad Oriana di smetterla di cercare delle clip in quanto, ormai, è già in finale al GF Vip, pertanto, può anche darsi una calmata. LA Fiordelisi, dal canto suo, è intervenuta dicendo che Oriana si stesse solo sfogando e non stesse parlando male di Daniele. Quest’ultimo, però, non l’ha presa bene e se n’è andato. Oriana lo ha inseguito ed è stato allora che i due hanno capito di essere troppo diversi, pertanto, hanno preso la decisione di porre fine al loro rapporto.