Uomini e donne oggi: volano stracci tra Nicole e Roberta,

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne. La registrazione è partita subito con uno contro tra Roberta Di Padua e la nuova tronista Nicole Santinelli. Ma non solo c’è stato anche un momento di forte imbarazzo per alcune rivelazioni di Maria su Luca.

Uomini e donne oggi: scontro di fuoco tra Nicole e Roberta

La puntata di oggi di Uomini e donne è Iniziata subito con uno scontro di fuoco tra Roberta e la nuova tronista.

La lite è iniziata nel momento in cui quest’ultima si è seduta al centro studio insieme al corteggiatore Andrea, per cui la dama di Cassino aveva mostrato interesse. I due ragazzi si sono visti in esterna e hanno parlato di Roberta. Questo ha infastidito la Di Padua, che ha subito mostrato la sua rabbia. Contro Roberta si è scagliato anche Riccardo che si è detto d’accordo con la tronista.

Entrambi credono che la giovane si mette spesso in mezzo alle relazioni degli altri, citando anche il breve flirt con Davide Donadei. Ed ecco che a questo punto spunta Aurora Tropea, storica dama che in passato è stata protagonista di forti polemiche in studio, che l’hanno portato a salutare il programma. Infatti, il suo ritorno subito si fa notare.

Aurora ha un grande scontro con la Di Padua facendole notare che deve portare rispetto. Tra le due parte uno scontro di fuoco e Gianni da ragione alla Tropea.

Uomini e donne: grande imbarazzo di Maria per Luca

Dopo aver parlato degli over, si è passati poi al trono di Luca Daffrè. Maria lo ha invitato a sedersi rivelando qualcosa su di lui di davvero imbarazzante. Nel dettaglio la De Filippi ha raccontato che molte ragazze dopo aver saputo del grande ritorno del giovane in studio hanno chiamato la redazione con insistenza. A momento sono più di 300 le giovani pronte a corteggiarlo.