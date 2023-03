Ex concorrente del GF Vip sbotta contro gli autori: “Trattato malissimo”

Un ex concorrente del GF Vip ha rilasciato un’intervista in cui ha sbottato duramente contro gli autori del programma. La persona in questione ha dichiarato di essere stata trattata molto male da coloro che lavorano dietro le quinte del reality show.

Le sue parole sono state così forti al punto da fare il giro del web in men che non si dica. Ma chi sarà il protagonista di questo attacco così velenoso? L’autore di simili affermazioni è stato il giornalista Attilio Romita. Vediamo nel dettaglio quello che ha detto.

Il duro sfogo dell’ex concorrente del GF Vip contro gli autori

L’ex concorrente del GF Vip Attilio Romita ha rilasciato un’intervista su Nuovo TV contro il programma a cui ha partecipato. Il giornalista ha esordito dicendo di essere stato messo in guardia da sua figlia su quello che sarebbe potuto accadere partecipando ad un programma come questo. La ragazza, infatti, aveva detto a suo padre che, sicuramente, sarebbe stato fatto a pezzi in quanto è un giornalista ed ha una carriera alle spalle di discreto successo.

Lui, in un primo momento, non ha dato peso a queste dichiarazioni di sua figlia. Proprio per tale ragione, ha deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini e di mettersi in gioco. Purtroppo, però, le cose sono andate proprio come preannunciato. Attilio ha rivelato di essere stato trattato malissimo dagli autori. Tutti lo ignoravano totalmente. Gli unici momenti in cui gli veniva data attenzione erano quelli in cui veniva sbugiardato e pesantemente attaccato.

Le parole di Attilio Romita sul rapporto con Mimma

Questo atteggiamento da parte degli autori del GF Vip ha indignato profondamente l’ex concorrente. Per tale motivo, a distanza di un po’ di tempo dalla sua uscita, ha deciso di levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Nel corso dell’intervista, poi, Attilio ha anche svelato come stiano procedendo le cose con Mimma.

A tal riguardo, il protagonista ha detto che, inizialmente, sua moglie non voleva avere più nulla a che fare con lui. Ad un certo punto, pare sia stata proprio la donna a cercare le sue attenzioni. Dopo qualche effusione romantica da parte di Mimma, infatti, i due hanno fatto definitivamente la pace e sono tornati ad essere una coppia felice e serena a tutti gli effetti. Adesso, però, resta da capire come reagiranno gli autori del GF Vip dopo i pesanti attacchi di Attilio. Non resta che attendere per scoprirlo.