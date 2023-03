GF Vip, anticipazioni stasera giovedì 9 marzo: I Donnalisi rischiano grosso. Violate ancora le regole

Dopo il van gate, dove Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi sono finiti in nomination d’ufficio per aver manomesso i microfoni, potrebbe arrivare un provvedimento anche per i Donnalisi. Questa sera è attesa una nuova puntata del reality e Alfonso Signorini era stato molto chiaro in termini di provvedimenti.

Infatti, il conduttore ormai stufo dei comportamenti dei ragazzi aveva dato loro un ultimatum soprattutto dopo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi. Nella diretta di questa sera, Antonella ed Edoardo quindi rischiare grosso, perchè quello che hanno fatto nelle scorse ore va contro il regolamento.

I Donnalisi rischiano grosso: cosa hanno combinato stanotte

Edoardo e Antonella pare che ieri notte hanno costruito una capanna al GF Vip per nascondersi dalle telecamere ed eludere i microfoni. Un atteggiamento di certo non consolo alle regole del programma, dato che anche negli anni precedenti sono stati presi seri provvedimenti.

Intanto sul web, gli utenti chiedono a gran voce agli autori del programma di prendere di intervenire severamente visto che i due gieffini hanno infranto il regolamento. Inoltre, quello che chiedono è di non proteggerli come hanno sempre fatto fino ad oggi.

I due stanno insieme tra alti e bassi da sei mesi, da quando cioè si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Tra litigi e momenti di passione, la loro storia dentro il reality sta andando avanti e per adesso, dopo una settimana in cui i due si erano allontanati, la relazione procede e sembrano essere in sintonia. Ma cosa rischiano adesso i Donnalisi dopo il gesto ? Potrebbero essere eliminati o finire in nomination…

Anticipazioni GF Vip 9 marzo: eliminato e sorprese

Intanto, stasera, scopriremo anche chi lascerà la Casa. La finale si avvicina e dal televoto ormai ci saranno solo eliminazioni. Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che ci sarà una sorpresa per Nikita, ma anche per Alberto. Stando alle voci di corridoio, sembra che De Pisis sia il destinatario di un incontro inaspettato