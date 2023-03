Mare fuori, un protagonista del cast da l’addio ufficiale alla serie

Si continua a parlare di Mare Fuori e del clamoroso successo di questa terza stagione. Sembra ormai tutto confermato per la quarta dove le riprese inizieranno a maggio. In questi, sono in tanti a chiedersi chi ci sarà nel sequel della serie, o meglio se qualche protagonista lascerà o meno la fiction. Dopo l’addio di Ciro Ricci, ormai morto e “senza nessuna resurrezione” ecco che un’altra attrice si appresta a lasciare il set.

Stiamo parlando di Carolina Crescentini che con al sua interpretazione ha fatto emozionare il pubblico del piccolo schermo. La fortunata serie targata Rai e voluta fortemente da Netflix ha riscosso un successo incredibile a detta gli attori stessi.

Mare Fuori: addio ad una grande protagonista della serie

Nessuno infatti avrebbe mai immaginato di riscuotere tutta questa popolarità. La storia che si svolge all’interno del carcere minorile di Napoli è un mix tra emozioni e colpi di scena. A tenerli a bada come sempre la direttrice, rappresentata da Carolina, che nella serie interpreta Paola Vinci.

Piano piano grazie anche all’amore veros il collega, la direttrice che si è sempre mostrata di tutta un pezzo si è ammorbidita, facendosi coinvolgere di più anche tra i ragazzi. Un ruolo non facile ha fatto sapere l’attrice, visto che ogni giorno si è ritrovata, ovviamente parlando del suo personaggio, a superare lo stereotipo da donna capo.Un viaggio lungo e intenso, quello della Crescentini che è durato ben 3 stagioni.

L’addio di Carolina Crescentini

Tra pochi mesi come detto in precedenza inizieranno le riprese per la 4 stagione di Mare Fuori. Quello che possiamo dire con certezza è che nelle prossime riprese non vedremo Crolina.

La Crescentini ha deciso di terminare qui il suo viaggio nella serie. Nell’ultima puntata, l’attrice viene sbattuta fuori a seguito di una serie di errori dettati dalla poca rigidità. In tanti tra i fan speravano di vederla ma in realtà in un video l’attrice ha confermato il suo addio così: