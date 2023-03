Il Paradiso delle signore spoiler 13 marzo: Gemma furiosa, Diletta sorprende Vittorio

La puntata di lunedì 13 marzo del Paradiso delle signore inizierà con Gemma piuttosto furiosa per la proposta che le faranno Ezio e Veronica. Matilde, intanto, non saprà da che parte stare nel momento in cui ha scoperto i piani di suo marito.

Su di un altro versante, poi, vedremo che il futuro di Clara in ambito ciclistico potrebbe essere a repentaglio. Elvira, dal canto suo, si accingerà a iniziare un’esperienza molto importante, mentre Diletta spiazzerà Vittorio. Vediamo tutto quello che accadrà.

Gemma adirata al Paradiso delle signore: la giovane ha un’intuizione

Nel corso della puntata del 13 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gemma sarà piuttosto adirata con Ezio e Veronica. La giovane non ha nessuna intenzione di seguire il consiglio dei due adulti in merito alla sua gravidanza. Alla Venere, infatti, verrà un’idea che riterrà molto più plausibile e opportuna. Umberto,. intanto, avrà un confronto con Matilde in merito al progetto che ha studiato con Tancredi e che ha idea di mettere in atto.

La Frigerio, dal canto suo, sarò un po’ indecisa. La donna non sa ancora esattamente da che parte stare. Racconterà tutto a Vittorio o si schiererà dalla parte del marito e del commendatore? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Nel frattempo, Elvira si preparerà per sostenere la sua prima guida in automobile e, naturalmente, sarà piuttosto emozionata. Per quanto riguarda Clara, invece, il suo futuro nel ciclismo potrebbe essere a rischio.

Spoiler 13 marzo: colpo di scena per Vittorio e Diletta

Don Saverio, infatti, inizierà ad avere dei sospetti su sua nipote e comincerà a credere che possa essere tornata sulla bici. Clara percepirà la situazione e comincerà a temere per il suo futuro. In merito a Gloria, invece, la donna continuerà a mostrarsi molto paziente e vicina ad Ezio. Ad ogni modo, la donna comincerà a valutare seriamente il da farsi ed arriverà addirittura ad ipotizzare un cambiamento radicale della sua vita.

Le anticipazioni della puntata del 13 marzo del Paradiso delle signore, poi, rivelano che tra Diletta e Vittorio ci sarà un colpo di scena. La donna, infatti, si presenterà in maniera inaspettata all’ufficio di Conti con un cesto da pic-nic tra le mani. Il suo intento, chiaramente, è quello di trascorrere qualche momento conviviale e sereno in compagnia dell’uomo. Cosa succederà tra loro? Lo scopriremo presto.