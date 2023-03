Uomini e donne oggi, rivelazioni focose in studio: Gemma senza censure|!

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio è iniziata di nuovo con Gemma Galgani e Silvio. La coppia sta continuando la loro frequentazione ma c’è un ‘ma’. Infatti, la protagonista del Trono Over svela di aver trovato alcuni atteggiamenti e frasi del cavaliere volgari.

La maggior parte del pubblico a tal proposito ha dato ragione a Gemma, anche chi solitamente non la sostiene. Questi telespettatori si chiedono perché la dama non dovrebbe preferire un corteggiamento più romantico e non continue richieste dal punto di vista fisico.

Uomini e donne oggi: Gemma e Silvio la frequentazione procede ma…

Gemma Galgani ha spiegato che è molto interessata a Silvio ma ci sono alcuni suoi atteggiamenti che non gli piacciono. Nel dettaglio precisa che vede poco sentimento da parte sua e molto lato fisico. Inoltre, il suo linguaggio è molto volgare, e nella loro ultima uscita anche le sue richieste sono state troppo particolari.

Ma secondo Gianni Sperti e Tina Cipollari, fosse stato un altro uomo a farle queste richieste, non avrebbe reagito in questo modo. Entrambi le ricordano la sua storia con Giorgio Manetti, dove non mancava l’aspetto passionale.

Gemma rivela una richiesta focosa da parte di Silvio

La dama torinese nonostante l’attacco da parte di Tina e Gianni ha continuato dicendo che per lei Silvio è troppo spinto nelle richieste. O meglio lei è più romantica mentre lui è più fisico. In particolare, la Galgani ha raccontato di un’uscita dove lui gli ha chiesto di voler leccarle le gambe. “Mica sono un chupa chupa? “ha chiosato.

Da qui si è scatenato il putiferio. La Cipollari infatti ha criticato ancora la dama dicendole che se al posto di Silvio ci fosse stato un uomo più giovane o Giorgio il suo ex ad oggi non avrebbe lamentato assolutamente nulla.