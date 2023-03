Luca Salatino problema di salute: “Devo operarmi” che succede all’ex del GF Vip

Luca Salatino ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha svelato di avere un problema di salute piuttosto importante. All’intervista ha preso parte anche la sua fidanzata Soraia Allam.

Dopo aver parlato della sua salute, infatti, Luca e Soraia hanno annunciato anche una importante decisione che hanno preso nel momento in cui il ragazzo è uscito dalla casa del GF Vip. Vediamo nel dettaglio tutto quello che hanno rivelato.

Ecco il problema di salute di Luca Salatino: deve operarsi subito

Nel corso di una recente intervista, Luca Salatino ha ammesso di avere un problema di salute. Un po’ di anni fa, il ragazzo fu costretto ad abbandonare la sua più grande passione che era il pugilato a causa di alcuni problemi alla schiena. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, pare proprio che tali problematiche siano ritornate. Il giovane, dunque, ha riscontrato delle nuove situazioni alquanto spinose che riguardano tale parte del suo corpo.

I medici gli hanno detto che la situazione è alquanto importante, sta di fatto che a breve dovrà sottoporsi ad una nuova operazione. Lui e Soraia, dunque, hanno ammesso che questo non è un periodo molto semplice per loro. Malgrado questo, però, entrambi sono più innamorati che mai. La coppia ne ha approfittato anche per smentire tutti i pettegolezzi circolati in questi giorni in merito ad una loro ipotetica crisi.

Luca e Soraia prendono un’importante decisione

Luca Salatino e Soraia Allam non sono affatto in crisi. Loro hanno semplicemente avuto delle liti, cosa che capita a tutte le coppie normali ed innamorate. A dimostrazione del fatto che la loro relazione procede a gonfie vele, infatti, i due protagonisti hanno spiegato di aver preso la decisione di andare a convivere. Dopo la lunga lontananza vissuta quando Luca era nella casa del GF Vip, dunque, i due hanno sentito l’esigenza di avere un appartamento tutto loro.

A tal proposito, hanno ammesso che ci sono ancora tante cose da fare e da sistemare, tra cui l’arredo. Poco alla volta, però, riusciranno a risolvere tutto. Nel corso dell’intervista, poi, non sono mancati riferimenti al reality show. Soraia ha ammesso che, inizialmente, faceva fatica ad abituarsi alla separazione, sta di fatto che stava sveglia fino alle 5 del mattino a guardarlo in tv. Poi, però, ha capito che doveva darsi una mossa e riprendersi. Adesso, dunque, i due sembrano più innamorati e forti di prima.