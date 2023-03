Uomini e donne anticipazioni: Gemma e Silvio da bollino rosso, Maria costretta alla censura

Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata di oggi ci fanno sapere che tra Gemma e Silvio la conoscenza prosegue a gonfie vele anche se la dama inizia ad avere qualche perplessità sulle strane richieste intime da parte di Silvio.

Il cavaliere, infatti, sotto quell’aspetto sembra molto spinto e libero da ogni censura. Proprio oggi Gemma racconterà di aver ricevuto proposte strane dall’uomo che da un lato un pò la spaventano.

Anticipazioni Uomini e donne: Gemma riceve richieste spinte da Silvio

La puntata che vedremo oggi 10 marzo in tv, si apre proprio con la Galgani che, come detto, sta conoscendo Silvio. Lui ha continuato a dirsi interessato a lei, ma Gemma si sta dando del tempo per inquadrarlo meglio. A lasciarla perplessa, come già manifestato in passato, sono i modi del cavaliere, che nei gesti e nelle parole si dimostra molto diretto e a tratti anche spinto.

L’ultima esterna tra i due si è consumata in una spa, e in studio il volto simbolo del trono over ha confessato che Silvio “voleva leccarle le ascelle” e, come riportano anche altre testate, “succhiarle le dita dei piedi”. In seguito a queste affermazioni si è scatenato il dibattito nel parterre, ma a quanto pare la conoscenza tra di loro proseguirà.

Inutile dire la reazione di Tina che anche oggi non perderà occasione per prendere in giro la dama. Proprio ieri le aveva chiesto se usasse ancora anticoncezionali, dato la “dote” di Silvio.

Riccardo vuole riprovarci con Roberta

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere ancora che Riccardo tornerà alla carica con Roberta. Il cavaliere, chiederà alla giovane di Cassino di riprovarci e di voler uscire con lei. Una scelta bizzarra che scatenerà la furia di Gianni. Infatti, a questo punto la lealtà di Guarnieri inizia davvero ad essere messa in discussione.