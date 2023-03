GF Vip nel caos per le punizioni eccessive, Guendalina una furia contro gli autori: l’appello

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno potuto vedere, nel corso della puntata di ieri, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti alcuni punizioni, che molti hanno reputato eccessive. Guendalina Tavassi, ad esempio, si è duramente scagliata contro gli autori.

La sorella di Edoardo ha reputato davvero ingiusto il trattamento che è stato riservato ai due Edoardo, specie alla luce di tutto quello che è accaduto in passato e che è stato compiuto da altri protagonisti. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Pubblico incredulo per le punizioni “ridicole” date al GF Vip

Al GF Vip pare si sia solito adoperare atteggiamenti diametralmente opposti. O la tolleranza è troppa, o diventa troppo poca, come nel caso di ieri. Edoardo Donnamaria, ad esempio, è stato squalificato per aver mandato a quel paese Antonella. I suoi modi sono stati sicuramente bruschi, ma sono successe cose ben peggiori durante questa edizione. Ad ogni modo, Signorini ha dato una spiegazione a tutto questo ed ha detto che, malgrado quanto accaduto in passato, d’ora in avanti si sarebbe adoperata una strategia decisamente ferrea e intransigente.

Ebbene, questa nuova linea sta facendo un po’ d’acqua da tutte le parti. Molti telespettatori si stanno scagliando contro la trasmissione. In primo luogo, a schierarsi contro il GF Vip è stata Guendalina Tavassi, la quale ha dato luogo a degli sfoghi molto pesanti a causa delle punizioni date ai due Edoardo. Ricordiamo che Tavassi è stato ammonito e Donnamaria squalificato.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi e l’incongruenza su Donnamaria

Guendalina ha accusato gli autori del GF Vip di essere dei veri buffoni. Anche il suo compagno è stato totalmente d’accordo con lei, sta di fatto che ha pubblicato delle Instagram Stories altrettanto perentorie. I due hanno voluto lanciare un appello a tutti i concorrenti del programma. Tutte le persone ancora in gioco, infatti, farebbero bene ad uscire dalla casa in massa in segno di rivolta.

Essere puniti per aver lanciato in maniera ironica una stecca da biliardo, o aver mandato a quel paese una persona sembrano mosse davvero eccessive. Inoltre, Alfonso ha informato Antonella del fatto che Donnamaria non sarebbe potuto venire in studio in quanto squalificato. Ma allora che cosa ci fa Ginevra seduta sempre tra gli ex concorrenti del programma? Insomma, sembra sempre di più che quest’anno si stiano adoperando due pesi e due misure differenti e ben evidenti.