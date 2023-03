GF Vip, squalifica e ammonizione: ecco i video incriminati di Donnamaria e Tavassi

Puntata insolitamente diversa quella di ieri al GF Vip, sta di fatto che un concorrente è stato punito con una squalifica e un altro con un’ammonizione. I protagonisti sono stati, rispettivamente, Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi.

In molti, però, si sono chiesti che cosa avessero fatto di così tremendo i due ragazzi per essere puniti in un modo così severo. Alfonso Signorini ha dichiarato di non voler mandare in onda le clip in questione per delicatezza, ma cosa sarà accaduto di così tremendo? Scopriamolo subito.

Ecco cosa ha fatto Edoardo Donnamaria per ricevere una squalifica al GF Vip

Edoardo Donnamaria è stato protagonista di una squalifica e Tavassi di un’ammonizione al GF Vip. Entrambi i provvedimenti, però, sono stati reputati un po’ troppo eccessivi da parte dei telespettatori. La cosa che molti si sono chiesti, però, è quali fossero le scene incriminate. Ebbene, sul web sono stati diffusi i filmati dei due ragazzi e pare proprio che, in effetti, non siano accaduti episodi così gravi. In passato, infatti, c’è stato molto di peggio.

Ebbene, per quanto riguarda Donnamaria, tutto è nato per una sciocchezza. Il ragazzo stava preparando dei panini quando, improvvisamente, Antonella gli ha chiesto se potesse preparare anche il suo con l’hamburger. Edoardo ha acconsentito, tuttavia, resosi conto che l’hamburger fosse terminato, ha farcito il panino con il pollo. Fiordelisi gli ha chiesto spiegazioni, non sapendo cosa fosse successo, e il ragazzo l’ha mandata a quel paese ed ha mangiato lui la cena che aveva preparato per la fidanzata.

Cos’ha fatto Edoardo Tavassi: i video incriminati

Ancora più esilarante, però, è il motivo per cui e stato soggetto ad ammonizione Edoardo Tavassi al GF Vip. Il ragazzo, infatti, stava giocando a biliardo quando, d’improvviso, dopo aver appreso di aver perso, ha scaraventato con forza la stecca da biliardo sul pavimento. Il concorrente, però, stava sorridendo, sta di fatto che anche lui ha spiegato di averlo fatto per far ridere il resto dei compagni d’avventura.

Ad ogni modo, anche per lui non c’è stato nulla da fare. Il GF Vip è stato intransigente e lo ha ammonito. Al prossimo errore, anche se stupido, il concorrente verrà definitivamente squalificato. Insomma, pare proprio che d’ora in avanti i vipponi dovranno cambiare totalmente atteggiamento e trattenersi al massimo onde evitare di commettere altri errori.