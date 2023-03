Daniele Dal Moro trattamento speciale al GF Vip? Spunta un autore “complice” (FOTO)

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip sul web sono trapelate alcune indiscrezioni che riguardano Daniele Dal Moro. In molti su Twitter hanno commentato le dinamiche che si sono verificate, le quali sono state davvero inaspettate.

Tra squalifiche, ammonizioni e ramanzine varie, infatti, i concorrenti sono stati messi in riga. Uno di loro, però, sembra essere “intoccabile”, stiamo parlando di Daniele. Vediamo nel dettaglio cosa è stato segnalato sul suo conto.

Daniele Dal Moro ha un autore complice al GF Vip?

Alcuni utenti del web, dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip hanno insinuato un dubbio inerente Daniele Dal Moro. Nello specifico, in molti si sono chiesti se il concorrente avesse davvero un trattamento differenziato rispetto agli altri. Quando si tratta di fare ramanzine al cast, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra sempre esente. Inoltre, anche lui durante questa settimana ha sbroccato duramente contro Oriana Marzoli, eppure non ha ricevuto alcuna punizione.

Ebbene, questo potrebbe essere a causa del fatto che il giovane ha “dei santi in Paradiso”. Vediamo cosa vuol dire. Su Twitter è apparsa la segnalazione di una persona la quale ha dichiarato che Daniele riceverebbe un trattamento con i guanti grazie alla presenza di un autore “complice”, di nome Omar. Grazie a questa conoscenza, dunque, Dal Moro verrebbe trattato in maniera molto più garbata e gentile rispetto agli altri concorrenti. (Continua dopo la foto)

Il web indignato contro il programma

Questa non è sicuramente la prima volta in cui si parla di trattamenti differenziati nella casa del GF Vip o di “protetti”, tuttavia, questa segnalazione su Daniele Dal Moro sembra essere piuttosto precisa e mirata. In effetti, durante la puntata di ieri ci sarebbe dovuta essere almeno un’ammonizione anche per lui a causa di quello che ha detto ad Oriana durante un litigio, mentre invece non è stato neppure intavolato l’argomento.

L’edizione di quest’anno del reality show, dunque, sta facendo un po’ acqua da tutte le parti. Sembra proprio che gli autori non sappiano più che strategia adoperare, in quanto qualunque cosa venga fatta viene sempre aspramente criticata dal pubblico. Che forse sia il caso di apportare una modifica radicale al format? Non resta che attendere per vedere se e come Alfonso Signorini replicherà a tutte queste insinuazioni e accuse.