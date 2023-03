Edoardo Donnamaria, retroscena sul dopo squalifica: cosa ha combinato ancora

Come ha reagito Edoardo Donnamaria alla decisione da parte della produzione del GF Vip di cacciarlo dalla casa, squalificandolo dal gioco? A quanto pare non benissimo. Questo, perlomeno, è quello che è emerso in queste prime ore post squalifica, avvenuta ieri sera, durante la puntata del reality di Alfonso Signorini del 9 marzo scorso.

A raccontare nello specifico quello che è successo ci ha pensato il blogger Amedeo Venza in una diretta poche ore fa. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Edoardo Donnamaria squalificato: come ha reagito dopo?

Stando a quanto riferito da Edoardo Donnamaria, a telecamere spente, l’ex vippone si è mostrato molto scosso, frastornato e non ha voluto parlare con nessuno. Diversamente da altri concorrenti Edoardo non è stato mandato via per un errore specifico ma per una serie di atteggiamenti avuti nei confronti della Casa e di Antonella.

Queste intemperanze non sono per nulla piaciute alla produzione, che è stata così costretta a privarsi di uno dei nomi più forti di questa edizione. Ma come ha reagito dopo l’allontanamento dal programma?

Le prime parole di Donnamaria dopo l’addio al GF Vip

In mattinata, l’ex concorrente del reality ha parlato per la prima volta dopo aver lasciato il gioco. Donnamaria è infatti stato ospite di RTL 102.5, dove ha tra l’altro ritrovato l’ex coinquilino Charlie Gnocchi. Ai microfoni della radio ha raccontato che ha dormito pochissimo e che si era ripromesso di non prendere il cellulare subito.

Cosa che invece non ha fatto, telefonando subito la madre. Poi è stato a lungo con i suoi genitori riabbracciando suo fratello e il cane. in questa occasione ha parlato a lungo anche di Antonella e sembra che il bel ex vippone sia pronto a chiederle anche la mano. E’ in arrivo un matrimonio?