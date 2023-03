Colpo di scena ad Amici: ritirate tutte le maglie per il serale. Cosa sta accadendo

Comunicazione a sorpresa per gli alunni di “Amici di Maria De Filippi”: tutte le maglie del serale sono state ritirate

Una strana comunicazione fatta ai ragazzi ieri ha sconvolto gli stessi allievi di Amici. Non era mai successo fino ad oggi che i professori facessero un passo indietro su delle loro decisioni. Cosa è successo? Beh tutti gli allievi che già avevano avuto accesso al serale si sono visti ritirare le magliette. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il motivo

Durante il daytime di ieri pomeriggio, tutti gli allievi che avevano ricevuto la maglietta per il serale, purtroppo gli è stata ritirata. Ebbene, i cantanti e i ballerini che hanno lottato in queste ultime settimane per ottenere quel posto dovranno rimettersi alla prova nella puntata di domenica.

Dietro questa ragione ci sarebbe un motivo ben preciso, ovvero quello che i professori non hanno potuto sceglie selezionare i rispettivi alunni per partecipare al Serale, in quanto non ci sono abbastanza posti disponibili. Pertanto, è stato ritenuto più equo che gli insegnati di canto e di ballo rivalutassero i ragazzi.

La reazione dei ragazzi all’annuncio dei professori

Appena appresa la notizia ovviamente i ragazzi sono rimasti di sasso. Nessuno poteva credere a ciò che aveva sentito e inoltre è stato impossibile nascondere la loro preoccupazione.

Tutti adesso sono in ansia nel dover affrontare di nuovo l’esame e non riuscire ad ottenere la maglia. Inoltre, alcuni non hanno ritenuto giusto questa decisione, altri invece si sono detti già pronti a mettersi alla prova.

DG, allievo di Lorella Cuccarini ha detto di non essere d’accordo, ma soltanto per coloro che già hanno ottenuto una maglia. “Chi se l’è guadagnata, se l’è guadagnata”. A Differenza di Wax che ha espresso il suo parere a favore della scelta e ha consigliato ai suoi compagni di prepararsi il più possibile per la prova. Insomma, al momento è per il serale è tutto da rifare. Riusciranno i ragazzi ad ottenere di nuovo la maglia?