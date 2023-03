Daniele Dal Moro, attacca Oriana e poi svela un retroscena hot sulla venezeuelana

Non c’è pace per le coppie del Grande Fratello Vip. Quest’anno i ragazzi non trovano il giusto equilibrio e alla prima occasione non perdono tempo nel litigare e lanciarsi insulti. Tra l’altro questo atteggiamento è stato più volte al centro di richiami da parte della produzione fino a che ad oggi si è arrivato al punto di prendere drastiche decisione.

Tanto è vero che Tavassi nella diretta di giovedì è stato ammonito, diversamente invece la sorte di Donnamaria dove è stato squalificato. A quanto pare nelle ultime ore, a dare il peggio Daniele, che si è lasciato sfuggire frasi infelici su Oriana e sulla loro intimità.

Daniele e Oriana ai ferri corti, il confronto tra i due tra urla e frecciatine

Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria è infatti scoppiata una lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due nella notte si sono lanciati accuse reciproche e urla che hanno segnato una nuova, ennesima, spaccatura nella coppia. Ho capito il valore che dai a quello che c’era tra di noi. – ha tuonato Daniele contro la Marzoli –

Non ho più voglia di discutere e con te è sempre una discussione. Non ho voglia di ascoltarti. Continua a giocare con le persone, ma con me non lo fare più.” Dal Moro ha ancora continuato: “Se dovessi dire io quello che non mi va bene di te andiamo avanti parecchio, ha chiosato ancora.

Lo sfogo di Dal Moro fa infuriare la rete

Il giorno seguente Daniele ha sentito il bisogno di confidarsi con gli amici e chiedere qualche consiglio su come comportarsi con Oriana. E prorpio in questa occasione che Dal Moro si è lasciato andare a rivelazioni intime tra i due, che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori.

Daniele nel dettaglio ha raccontato che dopo la sfuriata tra i due, lei se ne è andata nel letto accanto e dopo aver pianto si è arrangiata da sola. Te lo dico papale papale, capisci? Mi sento come un giocattolo”. L’allusione di Daniele ha però scatenato una parte del web secondo la quale avrebbe questa volta davvero esagerato.