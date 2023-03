Caos al GF Vip, altra squalifica in arrivo: “Dette cose gravissime, Onestini una furia con la regia”.

In queste ore, nella casa del Grande Fratello Vip si è scatenato il caos. C’è da dire che oltre al popolo della rete molto preoccupato per le sorti di un vippone, anche nella stessa Casa sono in molti i ragazzi ad avere paura.

Infatti ad essere particolarmente infuriato è Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e donne si è scagliato duramente contro la produzione che non sembra prendere provvedimenti verso un altro concorrente. Nel dettaglio stiamo parlando di Daniele Dal Moro che is sta lasciando andare ad atteggiamenti e parole che potrebbero metterlo in serie difficoltà.

Un vippone a rischio squalifica: l’addio è assicurato

Sia i fan che i ragazzi all’interno della Casa sono molto preoccupati per la sorte di Daniele. Come ben sappiamo le regole del gioco sono cambiate per quanto riguarda il comportamento e il linguaggio da utilizzare nel programma.

Le volgarità eccessive e i gesti troppo bruschi adesso non saranno più tollerati e, se la produzione lo riterrà necessario, verranno presi seri provvedimenti. Qualcosa del genere è successo con Donnamaria, ma anche con Tavassi che però è stato solo ammonito. Il prossimo senza ombra di dubbio pare sia Dal Moro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Daniele Dal Moro l’ha combinata grossa

Daniele Dal Moro, questa volta ha davvero esagerato. Dopo un lungo confronto con Oriana si è lasciato sfuggire parole offensive e molto private nei confronti della ragazza. Infatti, sfogandosi con gli altri ha dichiarato:

“Allora, va bene. Io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che urli, che faccia la scema con Luca… Tutte cose che non mi stanno bene! Che parli volgarmente, che mi rompi le pa**e perché non scop**mo”. Cosa succederà adesso? Per scoprirlo non ci resta altro che attendere