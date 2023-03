Alice Barisciani assunta da Maria: che ruolo avrà a Uomini e donne? Svelati i dettagli dell’impiego

Come ben sa chi segue Uomini e Donne, qualche settimana fa Maria De Filippi nel corso di una puntata ha rivelato di aver offerto un impiego a Alice Barisciani.

Quest’ultima, infatti, è stata licenziata dal suo luogo di lavoro proprio per le troppe assenza fatte per recarsi nel programma. Ma quale lavoro potrà fare Alice alla corte della De Filippi, visto che il suo lavoro è quello di store manager? Vi sveliamo l’ipotesi più probabile!

A Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice lavorerà dietro le quinte

Come ci fanno sapere anche le anticipazioni Alice Barisciani è rimasta sola e senza lavoro. La corteggiatrice di Federico non è stata scelta dal giovane, che ha deciso di lasciare uomini e donne assieme a Carola. Purtroppo, oltre a perdere l’amore della sua vita, la ragazza si è ritrovata anche senza un impiego, per via delle troppe assenze fatte in questi mesi. A darle coraggio però ci ha subito pensato Maria De Filippi che appena ha saputo quanto del licenziamento ha subito offerto un lavoro alla Barisciani.

Alice Barisciani assunta da Maria De Filippi: i probabili impieghi

Un’offerta che Alice ha prontamente accettato, anche se questo vorrà dire trasferirsi dalla sua città, Siena, a Roma. Non è chiaro però di quale lavoro si tratti ma facendo un piccolo ragionamento, possiamo svelare le possibili ipotesi.

È altamente probabilmente che il tipo di lavoro che verrà affidato ad Alice Barisciani verrà deciso dopo un colloquio. Quel che è certo però è che la 27enne toscana resterà dietro le quinte di Uomini e Donne. Magari non come redattrice o autrice, visto che solitamente è un ruolo che Maria De Filippi in passato ha offerto a ex corteggiatori che erano però laureati, bensì come impiegata.

Un lavoro, questo, che fanno anche altri volti noti del trono giovani. Negli anni passati ha assunto Teresa Cilia, ma anche un ex corteggiatrice di Damante, Laura Frenna, che ancora oggi lavora nel team della De Filippi.