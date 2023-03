Daniele Dal Moro, l’addio al GF Vip è confermato: intervengono gli autori

Un altro addio al Grande Fratello Vip? Dopo la squalifica di Donnamaria in tanti temevano l’addio anche di Daniele. A quanto pare il ragazzo potrebbe presto lasciare la casa e a confermarlo è stato lui stesso in queste ore..

GFVip intervengono gli autori: Daniele a rischio eliminazione

Si è scatenato davvero il caos nella casa del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro è vicino all’addio e a confermarlo è stato proprio lui stesso in queste ore.

Il gieffino confidandosi con Oriana, ha specificato di non stare bene e che ha parlato anche con gli autori del programma. Questi gli hanno detto senza girarci attorno che se la sua situazione peggiorerà nelle prossime ore sarà costretto al ritiro.

“Sì oggi non è giornata. Non sto bene! Sì, mi sento male, te l’ho detto. Ma che mal di testa, no, non ho male alla testa, quando io sto male sto male davvero e non per finta”, ha scandito il giovane veronese. “Cosa? Ma che vuoi? Sto male e non sto qui a spiegarti cosa – ha aggiunto -, anche perché non devo farlo. Oriana se sto più male di così mi fanno lasciare il gioco!”.

Cosa sta accadendo a Daniele Dal Moro?

Oriana ha cercato di capire cosa avesse il vippone ma lui non si è sbilanciato. Il giovane ha chiesto alla Marzoli di smetterla e di non insistere. Nel dettaglio, Dal Moro ha detto che è inutile, tanto non può dire cos’ha e di cosa soffre. Ovviamente in rete tutti in queste ore si stanno chiedendo cosa realmente fa scattare questi sbalzi d’umore al ragazzo ma per adesso c’è sempre un velo di mistero.

Quel che è certo è che come è successo con Donnamaria, anche Daniele è a rischio e a farglielo sapere è stata proprio la regia. Dal Moro, inoltre, rischia di uscire dal gioco anche per un altro motivo. Dopo che al GF Vip si è deciso per un drastico cambio di rotta e si è optato per la tolleranza zero verso parolacce e comportamenti maleducati, l’ex tronista ha comunque continuato ad avere un atteggiamento al limite.