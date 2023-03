Ilary Blasi e Bastian Mulller ufficializzano la storia, lui entra in famiglia: le foto osé

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller è stata ufficializzata dai diretti interessati. Anche se tutti, ormai, sapevano che la conduttrice dell’Isola dei Famosi avesse trovato un nuovo amore, al momento non aveva ancora pubblicato nulla per ufficializzare il tutto.

In queste ore, invece, la conduttrice ha pubblicato una serie di foto volte ad immortalare l’amore con Bastian e, soprattutto, il suo ingresso in famiglia. Anche i figli, infatti, hanno conosciuto il nuovo compagno della loro mamma. Vediamo che cosa è successo.

Le foto “osé” di Ilary Blasi e Bastian Muller

Dopo che Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno ampiamente confermato la loro relazione sentimentale, anche Ilary Blasi e Bastian Muller hanno deciso di rendere pubblico il loro amore. La conduttrice del reality show incentrato sulla sopravvivenza ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram delle foto in cui appare in compagnia del suo nuovo amore. Tra i vari scatti ce ne sono anche alcuni particolarmente romantici.

Nello specifico, infatti, la donna ha pubblicato degli scatti in cui bacia appassionatamente il suo compagno e non solo. In una foto, i due appaiono in atteggiamenti complici e la Blasi ha scritto anche una dedica per Bastian. Nello specifico, con termini romantici e gentili, la protagonista ha augurato buon compleanno all’uomo e gli ha anche detto che spera che lui possa avere dalla vita tutto ciò che desidera.

Bastian nella casa che prima era di Totti: tutto è ufficiale adesso

Come se non bastasse, poi, Ilary Blasi ha deciso di introdurre a tutti gli effetti nella famiglia Bastian Muller. La donna, infatti, ha da poco organizzato una piccola e intima festa per festeggiare il compleanno della sua figlia più piccola Chanel. Ebbene, per l’occasione, Bastian è andato a casa di Ilary, ovvero, la villa all’Eur che la donna condivideva con Francesco Totti.

Non mancano, infatti, foto in cui tutta la famiglia è riunita attorno alla torta e, negli scatti, compare anche Bastian. Insomma, pare proprio che la Blasi e Totti siano andati avanti a tutti gli effetti. Adesso non resta che attendere le udienze in cui si decideranno tutti i termini della loro separazione. Una volta ottenuto il divorzio anche legalmente, dunque, i due potranno rifarsi una vita con i loro rispettivi compagni, perché no, anche sposandosi magari, progetto che pare sia in cantiere per l’ex calciatore della Roma.