Barbara D’Urso, attimi di panico e paura dietro le quinte: scatta l’allarme, cosa è successo

Si è trattato di un vero e proprio momento di panico per Barbara D’Urso che poche ore fa ha raccontato cosa le è accaduto mentre era a teatro. La conduttrice televisiva, infatti, durante l’ultima tappa del suo tour teatrale con Taxi a due piazze, si è spaventata tantissimo, temendo addirittura il peggio.

Nel corso dello spettacolo a Montecatini Terme, all’interno del Teatro Verdi è scattato l’allarme anti incendio, ma andiamo a vedere cosa è successo.

Barbara D’Urso, panico e paura a teatro: scatta l’allarme

Barbara D’Urso ha fatto sapere che per alcuni istanti ha temuto il peggio dopo che ha sentito scattare l’allarme del teatro. La presentatrice però ha fatto sapere di aver avuto la costanza e la forza di continuare a recitare, tranquillizzando anche il pubblico presente in sala.

“Stasera sul palco un momento shock. Inizia la commedia, tutto perfetto, applausi, io entro, a un certo punto mentre stiamo recitando e siamo in tre in scena e c’era anche Franco Oppini, tutto ad un tratto nel pubblico – teatro pieno, mille persone stupende – scatta l’allarme anti incendio, credo. Comincia quindi a sentirsi una sirena che non si fermava, tutte le luci di emergenza si accendevano e noi stavamo continuando a recitare“. Fortunatamente non è accaduto nulla di grave e al momento ancora non si è capito cosa sia accaduto nello specifico da far scattare l’allarme.

La conduttrice fa il pieno anche a teatro

Non solo Barbara d’Urso presente per questa divertente commedia ma anche tanti altri personaggi dello spettacolo. Tra questi infatti troviamo Rosalia Porcaro, Franco Oppini, Gianpaolo Gambi. La regia dello spettacolo è invece a cura di Chiara Noschese.

La presentatrice di Pomeriggio 5 ha fatto il pieno anche a teatro dato che con la sua bravura è riuscita a portare in sala tantissime persone che la sostengono e la amano.