Mare Fuori, dopo la Crescentini altri due attori via dal cast: cosa sta accadendo

Il regista di Mare Fuori ha annunciato l’addio di altri due amatissimi personaggi della serie

Dopo aver salutato l’attrice Carolina Crescentini, ovvero Paola Vinci direttrice del carcere minorile di Nisida, il regista dell’amatissima e fortunata serie Mare Fuori ha annunciato l’addio di altri due attori.

Stagione dopo stagione la fiction targata Rai e acquisita da Netflix sta avendo un successo clamoroso tanto che tutti si sono affezionati oltre che alla trama anche ai personaggi nel suo interno. Purtroppo nella quarta serie, in onda il prossimo anno i fan non troveranno due protagonisti.

Mare Fuori, addio ad altri due personaggi nel cast

Lasceranno Mare Fuori due attori molto amati dal pubblico. Ovvero Artem Tkachilk e Domenico Cuomo, ovvero Cardiotrap e Pino. L’annuncio ufficiale è stato dato dal regista Ivan Silvestrini che attraverso un video postato sui social ha dato la triste notizia.

i due giovanissimi attori hanno interpretato per tre lunghe stagioni i due personaggio chiave della serie. Personaggi positivi che con le loro storie hanno incollato al teleschermo milioni di spettatori. La quarta stagione di Mare Fuori si prospetta dunque ricca di colpi scena ma anche di cambiamenti.

Carlina Crescentini dice addio alla serie

Solo pcohi giorni fa un altro addio in Mare Fuori ha scatenato l’ira dei fan appassionati della serie. Per tre stagioni Paola, la direttrice del carcere minorile di Napoli ha fatto innamorare il pubblico non solo per la sua interpretazione ma anche per la trama che si era creato attorno al suo personaggio.

Entrata come una vera e solida direttrice, piano piano ha imparato a conoscere i ragazzi e per loro è cambiata tantissimo. Inoltre, la storia nata con il suo collega aveva incuriosito i telespettatori che attendevano un bel lieto fine tra i due. Purtroppo, stando a quanto dichiarato dalla stessa attrice, il suo personaggio è finito qui. Al suo posto ora bisognerà vedere chi arriverà