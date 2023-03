Uomini e donne oggi: Maria De Filippi seccata mette alle strette il cavaliere

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Largo spazio al trono over e in particolare a Riccardo e Roberta. I due si sono seduti di nuovo al centro e inaspettatamente Guarnieri le ha dichiarato di provare ancora un interesse per lei.

Il cavaliere tarantino però ha ricevuto un bel due di picche ma anche tante critiche da parte di Tina, Gianni e Armando. Quest’ultimo si è detto davvero colpito dal modo in cui cambia pensiero ad ogni puntata. Della stessa opinione anche la Cipollari, che ormai non crede più alla buona fede del 40enne.

Uomini e donne oggi, Riccardo ci riprova con Roberta ma…

La dama di Cassino si trova di fronte a un nuovo cavaliere, il quale stava portando avanti con lei una conoscenza. La loro frequentazione però termina, cosa che Armando Incarnato comprende ancora prima del suo annuncio. Infatti, la stessa Roberta fa presente che il cavaliere napoletano conosce bene i suoi gusti. Da qui poi inizia una breve lite tra la Di Padua e Aurora Tropea.

Terminato il breve confronto tra le dame, Maria fa accomodare Riccardo. Qui esce fuori che, dopo la scorsa registrazione, il cavaliere tarantino si è avvicinato a Roberta consigliandole di non uscire con ragazzi giovani e soprattutto vuole capire perchè si avvicina a ragazzini Il riferimento era ad Andrea, il corteggiatore di Nicole, che tra l’altro le ha anche dato diversi due di picche.

A questo punto dopo le parole di Guarnieri Maria infastidita cerca di comprendere il gesto del tarantino. O meglio la padrona di casa vuole sapere se da parte sua c’è prova ancora qualcosa per Roberta.

Maria seccata risponde a Riccardo

La De Filippi davanti a questo atteggiamento di Riccardo verso Roberta resta perplessa e per questo motivo vuole capirci chiaro. Provi qualcosa per Roberta, le chiede.

Riccardo spiega che la dama gli piace, ma che non vuole andare oltre. Gianni Sperti non capisce qual è il senso di quanto sta accadendo e Tina, invece, scocciata dalla situazione va via dallo studio. Questa scena si conclude con la Di Padua che mette un punto definitivo: “Tu lo sai che io ti voglio bene, però non andiamo d’accordo”.