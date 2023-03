Che malore ha avuto Edoardo Donnamaria? Ecco svelato il motivo del ricovero

Come tutti i fan di Edoardo Donnamaria avranno avuto modo di vedere, il ragazzo ha avuto un malore, per cui è stato ricoverato in ospedale. Nella giornata di ieri, infatti, il signor Vincenzo, papà di Edoardo, ha pubblicato una foto sui social in cui è ripreso suo figlio nel letto di un ospedale.

I fan sono subito andati in ansia ed hanno subito cominciato a chiedersi quale fosse la ragione del ricovero dell’ex gieffino. Ebbene, a distanza di circa 24 ore sembra sia emersa la verità. Ecco cosa sarebbe successo ad Edoardo.

Ecco che malore ha avuto Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria ha avuto un malore. Ad annunciare il triste evento è stato il padre del giovane. Dopo aver dato questa notizia, però, non sono sopraggiunti nuovi aggiornamenti sulla faccenda. I fan, allora, sono andati in ansia ed hanno cominciato ad inondare di domande Edoardo e la sua famiglia per capire cosa sia successo e come stia adesso il ragazzo.

Ebbene, a dare qualche informazione in più sulla faccenda è stato Amedeo Venza. L’influencer ha svelato di essere a conoscenza dei motivi che avrebbero spinto Edoardo ad andare in ospedale. A quanto pare, il giovane era molto provato sia fisicamente sia psicologicamente dopo l’esperienza vissuta nella casa del GF Vip. Per tale ragione, ha avuto un calo di zuccheri e un crollo nervoso. Questo, dunque, sembra essere il motivo che ha spinto il giovane a recarsi in ospedale.

Sul web scoppia il caos su Edoardo: cosa non torna

Il papà di Edoardo Donnamaria, però, ci ha tenuto a rassicurare tutti fan dicendo che il figlio si sia ripreso dopo il malore. Attualmente, dunque, il fidanzato di Antonella Fiordelisi pare sia ancora molto provato, tuttavia, poco alla volta sta prendendo in mano nuovamente la sua vita. Quanto accaduto, però, ha fatto storcere il naso a molte persone. Sul web, infatti, ci sono tanti utenti che non capiscono per quale ragione la famiglia non sia intervenuta prima.

Se Edoardo era così provato, per quale motivo non è uscito prima dalla casa, magari di sua volontà? Inoltre, perché il padre è entrato nella casa facendo tutti discorsi futili e non soffermandosi essenzialmente sul malessere del figlio? Insomma, ci sono tanti nodi da sciogliere. Non resta che attendere per vedere come evolverà la vicenda e come commenterà Edoardo quanto accaduto.