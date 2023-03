Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria si sono visti dopo il GF Vip? Ecco cosa è successo

Nel corso di un’intervista rilasciata in un programma radiofonico, Nicole Murgia ha svelato se ha avuto modo di sentire o vedere Edoardo Donnamaria dopo la sua squalifica dalla casa del GF Vip. Ricordiamo, infatti, che tra i due sembrava essere nato un bel feeling mentre convivevano all’interno della stessa casa.

Una volta usciti, dunque, in molti si sono chiesti se i due avessero avuto dei contatti oppure no. Ebbene, a svelare tutto è stata Nicole, la quale ha ammesso di avergli scritto. Vediamo, dunque, che cosa è successo.

Nicole Murgia svela se ha sentito o visto Edoardo Donnamaria

Cosa è successo tra Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria dopo la fine delle loro rispettive esperienze nella casa del GF Vip? I due avevano molto legato nel programma, al punto che molti hanno cominciato ad accusare Nicole di essersi messa in mezzo alla coppia. I fan dei Donnalisi, infatti, si sono scagliati duramente contro di lei accusandola di voler rovinare il rapporto tra Antonella ed Edoardo.

Ad ogni modo, in più occasioni, lei ha ribadito di non provare assolutamente nulla per Edoardo. La donna gli vuole bene in quanto si è legata a lui durante questo periodo di convivenza, ma nulla di più. Nel corso dell’intervista, però, Nicole ha ammesso che giovedì scorso mandò un messaggio a Donnamaria. Subito dopo la squalifica, infatti, la protagonista sentì il bisogno di mostrare tutto il suo dispiacere per quanto accaduto.

Edoardo teme di far ingelosire Antonella? Cosa è successo

Stando a quanto rivelato da Nicole Murgia, pare che la donna abbia contattato Edoardo Donnamaria dicendosi dispiaciuta per la squalifica dal GF Vip. L’attrice ha detto al suo ex coinquilino che meritava di arrivare in finale in quanto ha dato davvero tanto al programma. Purtroppo, però, le cose sono andate diversamente, ma lui non deve arrendersi e deve andare avanti a testa alta.

A questo messaggio, però, Edoardo non ha risposto. Nicole ha dichiarato che, probabilmente, il ragazzo non vuole far ingelosire Antonella, per tale ragione ha deciso di non risponderle. In realtà, però, la Murgia ha precisato di non avergli scritto nulla di compromettente, pertanto, non ci sarebbe stato nulla di male a rispondere. Infine, poi, ha chiosato il suo intervento tranquillizzando i fan sfegatati dei Donnnalisi, asserendo che i due sono molto innamorati e uniti.