GF Vip anticipazioni 13 marzo: due sorprese inaspettate e bufera Donnamaria e Dal Moro

Oggi, lunedì 13 marzo, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip e le anticipazioni rivelano che non mancheranno sorprese e colpi di scena. A dare degli interessanti spoiler su quello che accadrà è stata Federica Panicucci, durante la puntata odierna di Mattino 5.

La conduttrice, infatti, ha svelato ai telespettatori della trasmissione alcune interessanti informazioni in merito a quello che accadrà a due concorrenti in particolare. Vediamo nel dettaglio che cosa succederà.

Due sorprese e un eliminato nella puntata del 13 marzo del GF Vip

Le anticipazioni della puntata di stasera del GF Vip rivelano che ci saranno due blocchi molto importanti per Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Le sue ragazze compiono gli anni a distanza di un giorno, pertanto, gli autori hanno deciso di fare loro delle sorprese. In particolar modo, infatti, le due donne più discusse di questa edizione del GF Vip riceveranno un regalo inaspettato.

Al momento non si sa se incontreranno qualcuno a loro caro, oppure se verranno coinvolte in dinamiche di altro tipo. La cosa certa, però, è che non mancheranno i colpi di scena e i momenti emozionanti. In seguito, poi, si saprà anche l’esito del televoto. Attualmente, infatti, sono in nomination quattro persone: Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Daniele Dal Moro e Andrea Maestrelli. Uno di loro lascerà per sempre il reality show di Canale 5. Attualmente, i sondaggi danno come sfavorito Andrea, che molto probabilmente varcherà la soglia della porta rossa per sempre.

Affaire Donnamaria e Dal Moro: che succederà?

Nella putata del 13 marzo del GF Vip, però, si parlerà anche di altro. Ricordiamo che nella scorsa messa in onda c’è stata la squalifica di Edoardo Donnamaria. Il ragazzo è uscito dalla casa, lasciando Antonella in una valle di lacrime. Stando ad alcune disposizioni date da Pier Silvio Berlusconi, però, pare che i concorrenti squalificati non possano più mettere piede in studio, cosa che ha fatto molto infuriare Donnamaria.

Per tale ragione, non si sa se il giovane avrà la possibilità di parlare con Antonella oppure no. Inoltre, stasera si dovrà affrontare anche la vicenda inerente la sfuriata di Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli. Il ragazzo ha perso il controllo contro la ragazza e ha messo in pratica un comportamento parecchio aggressivo. Pertanto, stasera scopriremo se anche lui sarà vittima di un provvedimento disciplinare.