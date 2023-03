Grande Fratello Vip, scoperto un passaggio segreto nella Casa: stupore tra i telespettatori, ecco dove porta

A quanto pare c’è un passaggio segreto nella Casa del GF Vip e a renderlo visibile a tutti è stato Luca Onestini. Tutto è accaduto nella giornata di ieri quando il vippone ha preso Oriana Marzoli per farle una sorpresa. Inutile dire la reazione del pubblico a casa, che mai avrebbe immaginato qualcosa di simile.

C’è un passaggio segreto nella Casa del Grande Fratello Vip 7,che parte direttamente dall’armadio di Luca Onestini. Ebbene sì, il gieffino ha portato Oriana all’interno del guardaroba e lasciando di stucco i telespettatori sono approdati insieme nel loft dell’abitazione di Cinecittà. Un momento che ha generato tantissimi commenti sui social, dato che nessuno da casa si aspettava qualcosa del genere.

Scoperto un passaggio segreto nella Casa del GF Vip

Tutto è accaduto quando l’ex tronista ha chiesto alla venezuelana di seguirlo bendata. Tenendo la mano del suo amico e lasciandosi trasportare, Oriana si è resa subito conto di essere dentro un armadio.

Inizialmente, la gieffina si è lamentata, credendo si trattasse di uno scherzo. I telespettatori hanno pensato lo stesso in quel momento, convinti che l’intenzione di Onestini fosse quella di chiuderla nello stanzino per farle una sorpresa… E invece, il colpo di scena era proprio li.

Dall’armadio di Onestini si finisce direttamente nel loft di Cinecittà. Per entrare, Luca ha dovuto bussare e dall’altra parte ci hanno pensato i loro coinquilini ad aprire questa misteriosa porta. In questo modo, il pubblico ha scoperto questo passaggio segreto.

Stupore per la grande scoperta

Stando ai primi aggiornamenti sembra che Luca abbia ricevuto istruzioni per questa sorpresa da fare a Oriana dagli autori in confessionale. Infatti, nemmeno Onestini non era a conoscenza, come i suoi compagni d’avventura, del passaggio segreto.

Non mi riprenderò mai per questa sorpresa e questo passaggio attraverso l’armadio del mestierante per raggiungere il loft 😭#gfvip #orianistas #hbdaybebé pic.twitter.com/abGqelqOYw — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) March 12, 2023

Dando uno sguardo ai commenti su Tweeter possiamo dire che c’è stato grande stupore anche in Spagna, dove tanti seguaci di Luca e Oriana seguono il GF Vip.