Il Paradiso delle signore trama 16 marzo: Irene confessa, Gemma fa una scelta

La trama della puntata del 16 marzo del Paradiso delle signore rivela che saranno prese delle decisioni molto importanti. In particolar modo, infatti, vedremo che Gemma avrà un incontro rivelatore, che le permetterà di prendere una decisione in merito alla sua gravidanza.

Per quanto riguarda Irene, invece, la ragazza verrà messa con le spalle al muro, pertanto, si troverà costretta a fare una confessione importante. Vittorio, dal canto suo, sarà molto entusiasta di Matilde. L’uomo, infatti, ignora totalmente quello che la donna stia tramando alle sue spalle.

Irene fa una confessione al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 16 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Maria metterà sotto pressione Irene. La ragazza si troverà così alle strette, al punto che non potrà fare altro che ammettere il legame sentimentale che è nato con Alfredo. In merito a Clara, invece, la venere riceverà una bella notizia. Don Saverio, infatti, si renderà conto di non avere altra via se non quella di supportare sua nipote nella sua passione che ha per il ciclismo, pertanto, smetterà di opporsi alla ragazza.

Marcello, invece, comincerà ad essere molto sospettoso su Ludovica. Il ragazzo comincerà a vedere la giovane molto turbata, pertanto, chiederà delle informazioni a Flora sul suo conto. La donna, però, sarà piuttosto reticente, sta di fatto che non rivelerà assolutamente nulla al suo interlocutore. Su di un altro versante, poi, vedremo che Gemma avrà un incontro che le aprirà gli occhi.

Trama 16 marzo: la scelta di Gemma

In particolar modo, nella puntata del 16 marzo del Paradiso delle signore, vedremo che Gemma incontrerà la madre di un bambino che sta crescendo senza suo padre. Questo incontro turberà profondamente la giovane, pertanto, la ragazza verrà spinta a prendere una decisione molto importante che riguarda il suo stato interessante e le sorti del nascituro.

Infine, vedremo che Vittorio sarà molto felice dell’operato di Matilde. A tal proposito, Conti proporrà alla donna di avviare una collaborazione che gli permetterebbe di espandere il marchio del Paradiso anche a livello internazionale. L’uomo sarà particolarmente entusiasta della situazione, tuttavia, ignorerà quelli che sono i veri progetti della Frigerio. Cosa deciderà di fare la donna? Andrà fino in fondo appoggiando il piano di suo marito, oppure avrà qualche ripensamento all’ultimo minuto? Lo scopriremo nelle prossime puntate.