Uomini e donne oggi 15 marzo: Maria sbatte fuori dallo studio Desdemona! Applausi per Armando

La puntata di oggi è iniziata davvero con il botto. Maria De Filippi con l’aiuto di Armando Incarnato ha smascherato la dama cacciandola via dal programma. Stiamo parlando di Desdemona che come ci avevano detto le anticipazioni ha dovuto abbandonare il format. Ma andiamo a vedere i dettagli

Uomini e donne oggi: Desdemona smascherata da Armando: figura colossale!

Appena Desdemona si è seduta al centro studio con Giuseppe, Armando ha subito preso parola. Il cavaliere napoletano ha chiesto il permesso alla dama di porter parlare e di mostrare degli audio e screnn dove spiegavano il vero motivo per cui lei è nel programma. Ovviamente Desdemona non ha dato l’autorizzazione ma Armando non ci ha pensato due volte a continuare a parlare.

Il ben napoletano ha iniziato a dire che era inutile che portava avanti il suo teatrino perchè avrebbe detto a tuttti le sue reali intenzioni. Oltre ad avere un manager alle spalle che ad ogni puntata le dice come comportarsi sembra che abbia anche riferito ad un’altra persona che ormai Uomini e donne non è più quel programma di una volta.

Il suo vero obiettivo è quello di farsi pubblicità e di trovare storie per portare avanti situazioni. Insomma, il suo vero obiettivo è farsi notare per arrivare al Grande Fratello Vip o a a Temptation Island.

Maria De Filippi sbatte fuori la dama

Alla fine questi messaggi audio sono stati ascoltati anche da Gianni Sperti che ha urlato vergogna L’opinionista si è davvero indignato davanti al comportamento della signora, vista anche la sua età.

Inoltre, pare che Desdemona si fosse accordata anche con Giuseppe che vista la situazione alla fine è uscito dal programma. Desdemona ad un certo punto è sembrata in grosse difficoltè e provando a giustificarsi, quasi negando, si è poi rivolta a Maria. La De Filippi, ancora scocciata, non ha perso tempo è ha subito chiosato: per me è meglio se vai a casa!