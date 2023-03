Alfonso Signorini, dopo Chi silurato anche dal GF Vip? “Vi dico come stanno realmente le cose”

Pochi giorni fa Alfonso Signorini ha annunciato il suo addio da Direttore di Chi. Al suo posto, nel nuovo ruolo è subentrato Massimo Borgnis, un giornalista con carriera pluridecennale e vice direttore esecutivo di “Chi” dal 2009.

Tuttavia, il conduttore del “Grande Fratello Vip” non ha abbandonato il giornale, di cui è diventato direttore editoriale. Questa figura si occupa di dettare la linea editoriale che una pubblicazione deve seguire, in rappresentanza dell’azienda editrice del prodotto giornalistico, poi elaborato e realizzato.

Alfonso Signorini stufo dei pettegolezzi: il duro sfogo del conduttore

In seguito alla diffusione di questa notizia in tanti si sono chiesti come mai ha lasciato il ruolo da direttore e soprattutto se è previsto anche un addio dal GF Vip. O meglio in questi giorni dopo l’intervento a gamba da tesa da parte di Pier Silvio Berlusconi, tutti hanno creduto che il presentatore per il prossimo anno avrebbe fatto le valige. Insomma, una serie di mormorii che pare non siano piaciuti affatto a Signorini, che stufo e infastidito da questi pettegolezzi, ha deciso di dire la sua.

Il conduttore turbato e deluso: “ora vi dico le come stanno”

Tutte queste domande e insinuazioni hanno turbato Alfonso, che ha deciso di rispondere con un duro sfogo nella rubrica “A tu per tu”, presente proprio sul settimanale. Signorini è partito dicendo che da anni è circondato da invidia e cattiveria ma nonostante questo è sempre andato avanti a testa alta.

Il conduttore televisivo si è detto stanco e deluso di come come ogni suo successo debba essere sempre minimizzato, non solo dal pubblico in generale, ma anche dai suoi cosiddetti “pseudoamici“. Infatti, pare che anche nel suo ambiente molti amici gli dicono che presto si stancherà di tutto. A queste cattiverie lui risponde con indifferenza, dove la trova l’arma migliore .

Continuando il suo sfogo Signorini si è mostrato alquanto indispettito dai rumors delle ultime settimane. La sua promozione è stata trasformata in una sorta di “fallimento” professionale, sminuendo l’importanza del successo ottenuto. E chiudendo ha voluto mettere in chiaro anche il suo futuro al GF Vip.

Per ora, non c’è nessun addio e tanto meno nessuna incomprensione con i piani alti di Mediaset. Anzi pare che Pier Silvio abbia ben apprezzato il suo lavoro tanto da confermarlo anche per l’ottava edizione del reality.