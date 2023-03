Sabrina Salerno atomica, toglie la vestaglia e mostra un lato B pazzesco: una bomba!

Ancora una volta Sabrina Salerno si è superata. La show girl e cantante non teme attacchi e tanto meno possibili colpi al cuore che può causare ai suoi seguaci. Qualche ora fa la cantante ha lasciato a bocca aperta i suoi follower per uno scatto dal sapore bollente.

Dando uno sguardo al suo profilo social non è difficile trovare scatti osè o sensuali ma in questo capo possiamo dire che le trasparenze mostrate vanno davvero oltre ogni censura.

Sabrina Salerno mostra il suo lato B pazzesco

Sbrina Salerno è tornata attiva sul suo seguitissimo account IG con degli scatti sensuali. Nello specifico la 55enne, portati magnificamente, ha realizzato uno shooting per un noto fotografo e poi ha deciso di allietare i seguaci. In che modo? Mostrandosi in una versione provocante, ossia con un intimo trasparente in pizzo e una vestaglia dello stesso tessuto.

Un vedo non vedo che però ha lasciato libera ogni immaginazione quando la veste è scivolata sul lato B. Nella parte superiore si vede lei con un reggiseno trasparente che evidenza il suo prosperoso decolletè, mentre il fondoschiena è tutto fuori. E proprio lì possiamo dire che è caduto l’occhio del popolo del web che ha ammirato il suo fondoschiena perfetto.. Inoltre, lo scatto in bianco e nero rende tutto ancora più seducente… Impossibile non ammirarla

La reazione del popolo del web

E’ inutile dire che i suoi follower sono andati in visibilio, soprattutto quelli di sesso maschile. Il post in questione, infatti, in pochissimo tempo ha raccolto migliaia di likes per non parlare dei commenti che vi si leggono sotto.