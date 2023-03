Il Commissario Ricciardi, spoiler terza puntata 20 marzo: arriva l’attesa proposta ad Erica

Continua con grande successo anche questa seconda stagione de Il Commissario Ricciardi. Le anticipazioni della terza puntata della fiction ci fanno sapere che ci saranno grandi novità per Erica.

La ragazza infatti riceverà l’attesissima proposta di matrimonio. Ma non solo, Ricciardi dovrà risolvere il caso di omicidio di un commerciante di tessuti, il signor Costantino Irace. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli

Il Commissario Ricciardi anticipazioni 20 marzo: Ricciardi alla ricerca dell’assassino

Una nuova puntata attende i fan de Il Commissario Ricciardi 2. Le anticipazioni ci fanno sapere che Ricciardi dovrà risolvere o meglio dare un colpevole a chi ha ucciso il commerciante di tessuti, Costantino Irace.

Si tratta di un omicidio per cui tutti in città hanno già in mente un colpevole: Vincenzo Sannino, un pugile emigrato in America e ritornato per amore della moglie di Irace.

Al commissario come sempre, la voce del popolo non basta. Il commissario vuole vederci chiaro. Il suo istinto, si sa, non si è mai accontentato della strada più semplice. Cosa le diranno questa volta le sue voci?

Erica riceve la proposta da Manfred, la reazione di Ricciardi

Le anticipazioni si concentrano anche sulla giovane Erica. La ragazza continua a soffrire per amore a causa di Ricciardi, mentre dal’altra parte c’è Manfred che è in attesa di chiederle la mano. Contestualmente all’indagine di puntata, il commissario dovrà affrontare la sua complicata vita privata, divisa come sempre dall’interesse di Livia a cui si aggiunge la contessa Bianca Borgati di Roccaspina.

Ma i pensieri del commissario sono tutti per Enrica (Maria Vera Ratti) che intanto è alle prese dal Maggiore tedesco Manfred. Quando a casa Colombo si organizza la cena di compleanno della ragazza, l’ufficiale tedesco ha intenzione di chiedere la sua mano. Quale sarà la reazione del commissario Ricciardi? Non ci resta altro che attendere