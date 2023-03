Uomini e donne oggi 17 marzo 2023 non va in onda: la decisione di Maria De Filippi

Continua il grande successo di Uomini e donne ideato e condotto da Maria De Filippi. Eppure oggi, c’è stata un’improvvisa sospensione della puntata che ha fatto subito allarmare i fan.

In tanti oggi 17 marzo 2023 attendevano una nuova puntata del dating show pomeridiano. Ieri è circolata voce che Uomini e donne non sarebbe andato in onda. In effetti così è stato, oggi non sono state trasmesse le avventure amorose di dame e cavalieri e dei tronisti. Perchè? Cosa è successo? Scopriamolo insieme

Uomini e donne oggi sospeso: cosa è successo

Oggi, 17 marzo 2023, al posto della trasmissione pomeridiana di Canale 5′, è previsto, eccezionalmente, uno speciale di ‘Amici’ che porta per titolo ‘Amici – Verso il serale’, un appuntamento inedito per conoscere meglio i cantanti ed i ballerini che hanno avuto accesso alla fase serale del talent show. Quindi, possiamo dire che dopo la scelta di Federico Nicotera, il tronista del Trono Classico, “Uomini e Donne” si prende una piccola pausa.

Tra prove, sfide, sapremo come si stanno preparando gli allievi a poche ore dal debutto in prima serata. A seguire, come di consueto, l’appuntamento con il daytime di ‘Amici’ dalla 16:10. Uomini e donne, dopo lo stop di oggi andrà in onda regolarmente lunedì 20 marzo al consueto orario.

Anticipazioni Amici- il serale

Per gli appassionati di Amici cresce l’attesa per la prima puntata del serale in partenza da sabato 18 marzo 2023 su Canale 5. Quindici i ragazzi arrivati alla fase serale del programma: otto ballerini e sette cantanti hanno conquistato la maglia d’oro e sono pronti a giocarsi il tutto per tutto. Chi vincerà questa edizione? Al momento è ancora presto per scoprirlo…

Quel che invece possiamo dire con certezza è che nell’appuntamento di oggi non mancheranno emozioni, sfide e quella giusta dose di adrenalina. I ragazzi sono pronti a questa nuova avventura e a portarsi a casa la vittoria.