Oroscopo 20 marzo 2023: Leone stanchi, Acquario senza freni

Secondo l’oroscopo del 20 marzo, i Cancro sono in vena di fare delle valutazioni. I Bilancia, invece, sono un po’ troppo esigenti e questo non sempre è un bene

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Dopo un fine settimana piuttosto movimentato, adesso è giunto il momento di prendere possesso della vostra vita quotidiana e di tornare alle vostre abitudini. Non siate troppo irruenti in amore.

Toro. L’Oroscopo del 20 marzo vi invita ad essere audaci. In amore e nel lavoro siete di solito molto determinati. Ad ogni modo, ci sono delle volte nella vita in cui è necessario saper dire di no.

Gemelli. Ci vuole coraggio per ottenere risultati importanti. Non bisogna essere troppo logorroici. Nella vita è importante fare i fatti, che valgono molto di più di 100 parole inutili.

Cancro. Meglio approfittare del presente e mettere a punto tutti gli aspetti in sospeso della vostra vita. Siete in vena di fare dei bilanci e di capire che cosa vi manca per essere completamente appagati.

Leone. Ci sono delle giornate in cui vi sentite un po’ spompati e avreste bisogno di una bella ricarica per riprendervi. Ad ogni modo, dato che è inizio settimana, cercate di recuperare le forze e darvi da fare.

Vergine. Siete molto impazienti. Tuttavia, è necessario essere cauti e aspettare prima di trarre delle conclusioni affrettate. Oggi è una giornata molto produttiva sul lavoro, approfittate di questo.

Previsioni 20 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non bisogna essere troppo pretenziosi. Ci sono delle circostanze in cui è necessario capire laddove sia il caso di fermarsi e di non andare oltre. Questo vale sia in amore sia nel lavoro.

Scorpione. Giornata improntata sull’amore. Siete in vena di romanticismo, pertanto, approfittate di questo momento per concedervi qualche momento di relax insieme al partner o a una persona a voi cara.

Sagittario. L’oroscopo del giorno 20 marzo vi invita ad iniziare al meglio questa settimana. In amore tutto procede in maniera tranquilla se siete in una coppia stabile. In caso contrario, invece, allontanate le relazioni insane.

Capricorno. Inizia una nuova settimana piena di impegni e di cose da fare e da gestire. In amore dovete essere un po’ più pazienti. Siete molto altruisti e questo talvolta potrebbe essere travisato.

Acquario. Siete molto disinibiti in questo periodo. I nati sotto questo segno sono molto intraprendenti. Non amate stare con le mani in mano, pertanto, ogni occasione è buona per mettervi a fare qualcosa.

Pesci. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più pazienti. Spesso tendete a perdere la calma anche per faccende piuttosto futili. Ricordate che i problemi sono altri, quindi, è tempo di rialzare la china.