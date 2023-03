Un posto al sole, anticipazioni lunedì 20 Marzo 2023: Alberto seduce Diana

Un nuova puntata attende gli appassionati della soap Un posto al sole: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni della puntata di lunedì 20 marzo 2023.

Largo spazio ad Alberto che oltre ad essere alle prese con lo studio e l’architetto non perde tempo nemmeno per quanto riguarda la sua vita sentimentale. L’avvocato infatti vuole in tutti i modi conquistare Diana. Intanto, anche Silvia è in crisi non sa se accettare o meno la proposta dell’uomo. Roberto alle prese con Lara cerca allo stesso modo di stare accanto a Marina. Infine Bice intanto avverte Mariella delle uscite di Guido e Michele.

Un posto al sole anticipazioni lunedì: Alberto vuole conquistare Diana

Non è affatto un buon momento per Silvia che si ritrova ancora a combattere con e sue finanze per via del Vulcano. Il locale è praticamente sull’orlo del fallimento e la proposta di Alberto l’ha mandata ancora più in confusione. La donna non sa se accettare o meno anche perchè dell’avvocato non sa se può fidarsi.

Intanto, le anticipazioni ci fanno sapere che sempre Alberto oltre ad alle prese con lo studio, è deciso anche a conquistare Diana. L’uomo è rimasto affascinato particolarmente dalla donna. Cosa succederà tra i due?

Spoiler 20 marzo: Roberto cerca di distrarre Marina

Nel corso della puntata di Un posto al sole in onda lunedì 20 marzo, vedremo Roberto stare molto vicino a Marina. Infatti, il Ferri chiederà alla sua donna di andare al Circolo e di distrarsi dal pensiero fisso su Lara.

Non sarà però di certo una sera passata fuori casa a calmare la Giordano. Infine, Bice mette in guardia Mariella dalla continue “uscite pazze” di suo marito con Michele. I due amiconi sembrano fin troppo allegri… Cosa succederà? Non ci resta altro che attendere