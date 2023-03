Daniele Dal Moro aveva della droga in valigia? Clamoroso retroscena dopo la squalifica dal GF Vip

Ieri sera, Daniele Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip. La notizia ha lasciato tutti senza parole, specie per le modalità in cui è avvenuto il tutto. Ad ogni modo, dopo questo avvenimento, Oriana Marzoli ha sollevato una questione piuttosto spinosa inerente della presunta droga posseduta dal ragazzo nella sua valigia.

La ragazza, parlando con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, infatti, ha detto delle cose che hanno lasciato un po’ perplessi i telespettatori. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come starebbero le cose.

Daniele aveva della droga in valigia? Le confessioni di Oriana

La squalifica di Daniele dalla casa del GF Vip ha spiazzato tutti. Il ragazzo è stato portato fuori dalla casa a seguito di alcuni comportamenti aggressivi nei riguardi di Oriana Marzoli. L’ex gieffino, però, non ha affatto accettato la cosa, sta di fatto che sui social sta pubblicando una serie di sfoghi contro gli autori e contro Alfonso Signorini. Secondo il suo punto di vista, infatti, i concorrenti non verrebbero trattati allo stesso modo all’interno della casa, per tale ragione, reputa la sua squalifica de tutto inappropriata.

In ogni caso, a generare ancora pià clamore in queste ore sono alcune dichiarazioni fatte da Oriana Marzoli. La ragazza, è disperata per l’uscita di Daniele Dal Moro dal GF Vip, tuttavia, ha svelato che il giovane, probabilmente, possedeva della droga in valigia. Nel caso specifico, la protagonista ha fatto riferimento a del “fumo”. I suoi compagni d’avventura, poi, le hanno dato corda rendendo la faccenda ancora più intrigante.

Qual è il vero motivo per cui Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip?

Nello specifico, infatti, Oriana ha alluso al fatto che Daniele Dal Moro avesse della droga nascosta in valigia nella casa del GF Vip, pronta per essere usata. Essa, chiaramente, è assolutamente vietata nella casa, pertanto, si presume che l’ex gieffino la usasse una volta uscito dal programma. La concorrente, chiaramente, non è stata esplicita, ma a rendere il suo concetto ancora più chiaro è stato Edoardo.

Quest’ultimo, infatti, ha parlato di Bob Marley. Questo riferimento, ovviamente, non ha potuto fare altro che condurre verso un’unica direzione. Ad ogni modo, adesso il pubblico da casa è pieno di domande. Qual è la vera ragione per cui Daniele è stato squalificato dal reality show? Forse c’entra proprio questo argomento tirato fuori da Oriana? Insomma, la questione è piuttosto spinosa. Non resta che attendere per vedere come evolverà.