Alessia Cammarota, incidente in auto: paura e ansia per il bambino in grembo, come sta adesso

Poche ore fa Alessia Cammarota ha raccontato di aver avuto un incidente. Come in molti sanno l’ex corteggiatrice di Ued attualmente è in attesa del suo terzo figlio.

Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, e lei e la persona che stava al suo fianco, al di là dello spavento per il botto, non si sono fatti niente solo un grande spavento. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Incidente in auto per Alessia Cammarota: come sta e cosa è successo

Questa la dinamica dell’incidente: una signora al volante della sua auto non si è fermata ad uno stop, prendendo in pieno la macchina dove stava viaggiando Alessia Cammarota. Il veicolo ha riportato solo importanti danni ad una ruota, mentre pare che non abbia avuto grossi problemi sulla carrozzeria.

Le cose più strane però sono apparse dopo. La donna che sembrava essere una signora brava e disponibile in realtà si è rivelata tutt’altro. L’ex corteggiatrice e la donna sul posto si sono accordate per la riparazione dei danni ma tornate a casa qualcosa è cambiato.

Visto che la signora aveva torto, l’assicuratore l’ha invitata a fare la costatazione amichevole. “Provo a sentire la signora, niente, non risponde, le mando un messaggio vocale e mi dice che avrebbe sentito la sua assicurazione” racconta la Cammarota, per poi andare più nel dettaglio nel merito della questione.

Solo un forte spavento per l’ex corteggiatrice

La signora dopo che per diverse volte non ha risposto, ha finto di far parlare al telefono sua nipote. Alessia però si è accorta della cosa e ha subito capito che qualcosa non andava. Alla fine tra le due ne è nato un litigio e la donna ha negato di voler procedere al Cid. Alla fine la Cammarota ha capito che con questa persona avrebbe perso solo tempo e ora si augura di non incontrarla per strada. Fortunatamente ne lei e ne il figlio che porta in grembo hanno avuto problemi.